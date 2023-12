José Vignatti, ¿con un picante tiro por elevación para Unión?

LEER MÁS: Vignatti: el traspaso del poder y el reclamo de Colón en AFA

Mientras que también se espera una comunicación de Vignatti con Godano para evaluar los términos de "una transición ordenada", como lo manifestó el actual mandamás de Colón en el diálogo que mantuvo este lunes con Radio Gol (FM 96.7).

Pero en el diálogo de este lunes, también se refirió a una situación que era un secreto a voces, pero que con su declaración apuntó a varios equipos que estaban comprometidos y que pretendían ir por el mismo reclamo, pero donde Colón quedó solo ya que no tuvo el respaldo de los restantes cuando se salvaron de categoría.

José Vignatti.jpg @okdobleamarilla

UNO Santa Fe tenía la información que en esa decisión de ir con este reclamo a la AFA figuraban los equipos que estaban comprometidos con el descenso por tabla anual, incluido Unión, quien sería uno de los que desistió del reclamo, tras su salvación en la última fecha ante Tigre.

LEER MÁS: Godano, el segundo presidente más votado en Colón

Y esto lo dejó entrever el presidente Vignatti en el diálogo que mantuvo con Radio Gol (FM 96.7), al destacar: "Antes del partido ante Newell's estábamos trabajando en ese tema, no se pudo suspender el partido, pero no debía haberse jugado, los elementos del reclamos son contundentes. En ese momento otros clubes estaban para hacerlo, que incluso me habían invitado para discutirlo y lo estábamos hablando".

De esta manera, en sus últimos días como presidente de Colón, Vignatti jugó con sus palabras un nuevo capítulo picante ante su clásico rival, en este caso acusando indirectamente de haberlo dejado solo con el reclamo una vez que consumó su salvación.