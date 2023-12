Vignatti: el traspaso del poder y el reclamo de Colón en AFA

Es así que José Vignatti habló con Radio Gol (FM 96.7), donde se refirió a los comicios del domingo que consagraron a Víctor Godano, destacó y elogió al nuevo presidente, y también dio indicios de cómo seguirá el reclamo de Colón por la anulación del descenso.

En el arranque de la charla analizó las elecciones de Colón del domingo, y Vignatti destacó: "Fue un número bastante aceptable. Le mandé un mensaje a Godano anoche (por el domingo), acabo de arrancar el día y vi que me contestó, con lo cual hoy hablaremos formalmente. Tenemos que viajar el miércoles a Buenos Aires, hoy nos conectaremos y nos organizaremos. Hay que ganar días, estamos a disposición, colaboraremos en todo lo que se pueda, con una transición ordenada".

Y Vignatti agregó: "Nos vamos a reunir hoy. Todos saben que el Tribunal tiene que dar su veredicto, se le dio la vista a Gimnasia, que tendría que declararse nulo el partido. El miércoles es probable que salga el fallo, no manejamos concretamente los tiempos. Todos queremos lo mismo, en esa dirección vamos a transitar".

Luego, cuando a Vignatti se lo consultó si tuvo algún problema a la hora de ir a votar en Colón, y reveló: "No tuve inconvenientes, respeto absoluto, todos somos humanos y nos equivocamos. Tuve la suerte de concurrir en siete oportunidades a las elecciones y ganamos la siete veces. Eso quiere decir que hicimos bien las cosas. Tuvimos buenas intenciones, eso debe primar, la cordura, no debemos olvidarnos del momento en que arrancamos, el 28 de diciembre de 11992, con 18 años en la B, con el club fundido, con un pedido de quiebra. Arrancamos una era exitosa, en el 97 ya estábamos en cuartos de final de la Libertadores. El balance es altamente positivo en todo lo que se hizo, estamos convencidos que no es un tema de escritorio, sino de legalidad".

José Vignatti.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Para volver al reclamo en AFA por la anulación del descenso, y expresó: "Antes del partido ante Newell's estábamos trabajando en ese tema, no se pudo suspender el partido, pero no debía haberse jugado, los elementos del reclamos son contundentes. En ese momento otros clubes estaban para hacerlo, que incluso me habían invitado para discutirlo y lo estábamos hablando".

En tanto que se le preguntó si tuvo contacto con Claudio Tapia, y Vignatti admitió: "Sí hablé, fue una conversación correcta, que tenía que trasladarlo a una solicitud, la cual ya se encuentra en el Tribunal de Disciplina. No tiene por qué enojarse ni por qué darme guiño, fue todo con mucho respeto.

Y hasta dónde tiene pensado ir con el reclamo de Colón, afirmó: "De aquí hasta que se oficialice el traspaso las decisiones corresponden a esta CD. Nunca me gustó dar el segundo paso antes que el primero. Se analizará la decisión del Tribunal y luego analizaremos los pasos a seguir. Lo vamos a pelear hasta que a Colón le den lo que tiene legítimamente ganado".

Mientras que analizó a Godano, nuevo presidente de Colón, y Vignatti dijo: "Es una persona de bien, un empresario exitoso, hará lo mejor para el club, como todos nosotros pero a veces el hincha no entiende que somos humanos y nos equivocamos. Hay cosas que exceden y llevan a calificaciones que no deberían ser. En la vida siempre hay que hacer un balance. A mí no me votaron siete veces por ser malo, como se dice hoy.

En el final, cuando se le preguntó por dónde está la Copa que ganó Colón en 2021, Vignatti apuntó: "Quedó desaparecida, pero una vez que tomó estado público apareció, y formalmente está en una escribanía, y formalmente se le entregará al nuevo presidente".