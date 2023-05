El pueblo sabalero llora la partida de la "Abuela de Colón"

https://twitter.com/federomagnoli_/status/1656460387141681152 Gracias club de nuestros amores por todas las alegrías que nos dejaron compartir https://t.co/9NEAVRw60m — Federico Romagnoli (@federomagnoli_) May 11, 2023

Fue entonces que Romagnoli nuevamente escribió sobre dicha publicación: "Gracias club de nuestros amores por todas las alegrías que nos dejaron compartir".

La "Abuela de Colón" se hizo conocida como consecuencia de la nota que le hizo UNO Santa Fe el 9 de noviembre de 2019, en ocasión de la final de la Copa Sudamericana que el Sabalero disputó en Paraguay frente a Independiente del Valle de Ecuador.

"Vengo de Santa Fe, tengo 84 años, y toda mi familia es de Colón. Hice muchísimos viajes, traje esta camiseta como cábala porque me la regaló mi nieto cuando fui a Chile con 75 años, me fui sola, en un colectivo, con nadie de la familia. Siento una emoción muy grande. Vine (a Paraguay) con mi hija, mi yerno y mis cuatro nietos. Tengo un hermano que fue presidente de Colón, que ya no está entre nosotros. Era César Ezcurra", recordó la Abuela aquel histórico 9 de noviembre de 2019.