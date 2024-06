El Pulga Rodríguez quiere volver a Colón y espera alguna señal

En el tercer aniversario del título obtenido por Colón, el Pulga Rodríguez aseguró: "Me encantaría ser parte del equipo que busque devolver a Colón a Primera"

La palabra del Pulga y su deseo de retornar a Colón

"Yo lo manifesté en su momento, cuando se consumó el descenso, las ganas de estar pero después hay un montón de factores que a veces se dan, a veces no se dan. En el lugar que estoy hoy por hoy, queda un partido todavía de la primera ronda y yo hoy por hoy me entrego al 100% a lo que es Gimnasia de Jujuy pero dadas las condiciones y si está la posibilidad, obviamente me gustaría", comenzó expresando Rodríguez.