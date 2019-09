El Sicario promete: "Me siento cómodo haciendo goles"

Durante el mercado de pases, Pablo Lavallén mostró su satisfacción por el esfuerzo que hicieron los dirigentes desde lo económico para sumar jugadores de jerarquía para afrontar una temporada que se presentaba como muy intensa, debido a la participación de Colón en los tres frentes: Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Sin embargo, nunca se cansó de aclarar que necesitaba que llegue un arquero y un centrodelantero, de características diferentes a los atacantes que tiene en el plantel. Se barajaron varios nombres de goleros, pero finalmente los dirigentes desistieron de la chance de sumar a Lucas Acosta, mientras que para el puesto de atacante sonaron varios nombres de jerarquía, de los cuales ninguno se pudo abrochar su contratación.

Fue entonces que ante la posibilidad que le dio la AFA de sumar un jugador hasta el 5 de septiembre, por la venta de Cristian Guanca a un equipo de Arabia Saudita, surgió el nombre del paraguayo Jorge Ortega, quien viene de actuar en el poderoso Olimpia de Paraguay.

• LEER MÁS: En qué consistió la defensa de Bottinelli y Martínez

El Sicario se sumó al plantel sabalero, luego de varias idas y vueltas en la negociación, y este miércoles fue presentado oficialmente en conferencia, más allá que el club a través de sus redes sociales había subido una foto con el presidente y la camiseta luego de firmar su contrato.

El delantero paraguayo, comenzó diciendo: "Estoy muy contento por este nuevo desafío en mi carrera, teniendo en cuenta las competiciones que tiene Colón. Vengo a sumar, para tratar de ayudar al equipo y con la misión de sumar cosas importantes en esta temporada".

SICARIO 2.jpg UNO Santa Fe

Luego, sobre su llegada a Colón, indicó: "Terminé siendo tricampeón en el fútbol paraguayo con Olimpia. Se dio muy rápido mi incorporación, todo se pudo arreglar muy rápido gracias a Dios. Por lo cual estoy muy feliz y esperemos conseguir cosas importantes y ayudar al equipo desde donde sea".

En cuanto al contacto con los dirigentes y el entrenador, dijo: "El presidente se puso en contacto con Olimpia, y junto a mi representante se encargaron de consensuar las condiciones. Lo más importante es que fue muy rápido para el bien del club y mío, estoy muy contento por estar entrenando con mis nuevos compañeros".

Embed

"Había ofertas de otros clubes, estábamos esperando lo mejor para Olimpia y para el mío. La oferta que más nos convenció fue la de Colón, teniendo en cuenta la competición que tiene el club. A cualquier jugador no se le da la chance de jugar una semifinal de Copa. Esperemos tener una gran temporada y conseguir los objetivos trazados", destacó en otra parte de la conferencia.

• LEER MÁS: Así serán las últimas ocho fechas de 2019 para Unión

A la pregunta de UNO Santa Fe sobre sus características, dijo: "En el lugar donde más cómodo me siento es haciendo goles, un delantero vive de eso. Trataré de adaptarme lo más rápido posible con mis compañeros, conocerlos, sus movimientos para complementarios y conseguir los goles que es lo más importante para un delantero".

SICARIO 1.jpg UNO

También reveló por qué le dicen Sicario, y reveló: "Es por algunos tatuajes que tengo en mi cuerpo, hice un festejo donde me saqué la camiseta con Olimpia y ahí la prensa comenzó a llamarme de esa manera".

Cuando se dio la posibilidad de llegar me puse en contacto con Iván Torres (exjugador de Colón), le pregunté cosas desde lo deportivo y de la ciudad. También me puse en contacto con Chelo (Marcelo Estigarribia), quien me dio grandes referencias del club y la ciudad. Ahora estoy acá y espero estar a la altura".

Se le preguntó si llega condicionado por ser el último refuerzo, que fue pedido por Lavallén, dijo: "No, estoy motivado por la confianza que el presidente depositó en mí. Espero que pueda retribuir todo eso en la cancha, mostrar mi talento en el fútbol argentino y darle muchas alegrías a la gente de Colón".

Más adelante se lo consultó por cómo se encuentra desde lo físico y fubtolístico, y destacó: "Estoy bien, pero el fútbol paraguayo es muy diferente al argentino. Con el correr de los partidos iremos viendo, futbolísticamente me falta ritmo pero lo iré ganando con el correr de los partidos".

Por último, cuando le preguntaron por la bienvenida que le dio el plantel, contó: "Me recibieron súperbien, Chelo me presentó con el cuerpo técnico y los compañeros. Estoy contento con la bienvenida y que sea un buen grupo para poder llegar al gran objetivo".