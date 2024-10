El sistema táctico que Osella mantiene en su vuelta a Colón

En su primera etapa cuando debió afrontar el Torneo Final 2014, Osella eligió a Lucas Alario como su referente de área y dispuso de dos volantes centrales y tres que alternen por las bandas y el centro.

En ese primer esquema, los volantes centrales eran Ezequiel Videla y César Meli, los extremos Gabriel Graciani y Martín Luque, en tanto que Jacobo Mansilla podía correrse a la banda o moverse más suelto por el centro.

Ese equipo cuando replegaba se transformaba en un 4-5-1. Con todos sus futbolistas comprometidos para dar una mano en la recuperación.

En la B Nacional de ese año, modificó por momentos el sistema cuando en algunos partidos incluyó a Fernando Telechea, que si bien no era un referente de área, jugaba más por el centro, acompañando a Lucas Alario.

Pero en la mayoría de los encuentros, fue Alario el único centrodelantero, siendo acompañado por extremos como los casos de Cristian Pavón y Gustavo Villarruel. Y cuando no estuvo Alario, el único punta fue Telechea o Raúl Becerra.

Mientras que en su segundo ciclo en Colón, Osella mantuvo esa idea. Y por ello reafirmó la línea de cuatro en defensa, con muchos mediocampistas y Lucas Viatri o Wilson Morelo como referentes de área.

Nunca los juntó a ambos para iniciar un partido, en los siete que dirigió a principios del 2020. Y eso es lo que parece repetirse en este nuevo ciclo.

En los dos partidos que lleva dirigidos, Osella se inclinó por Genaro Rossi para que sea el único punta, relegando a Javier Toledo al banco de suplentes.

Y para acompañar a Rossi, dispuso de cinco mediocampistas, dos por el centro ante Defensores de Belgrano y otros tres para jugar por las bandas y el centro.

Mientras que ante Chaco For Ever no pudo repetir la formación porque a último momento no pudo estar Federico Jourdan y se inclinó por Sebastián Prediger.

Claramente dos jugadores de características muy diferentes y eso hizo que Nicolás Talpone se corra a la derecha, saliendo de la zona central. Se trató de un decisión conservadora, pero preservando el sistema táctico que se mantiene inalterable con el paso del tiempo.