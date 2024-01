El tiempo pasa y a Colón no llegan ofertas por Ramón Ábila

Luego, surgió la chance de que Claudio Tapia interceda para que se sume a Barracas Central, en un hecho que sería sin precedentes por parte de un presidente de la AFA. Pero tampoco hubo nada, el tiempo pasa y Wanchope sigue sin aparecer en las prácticas.

El poco crédito que tenía en la gente se perdió con estas constantes acciones, minimizando el compromiso y la responsabilidad en el club con el que tiene contrato hasta fin de año. Cuestiones que mostró cuando fue a ver el Mundial y el resto de sus compañeros estaba haciendo la pretemporada. Demasiadas licencias para un jugador que, dentro de la cancha, no cumplió en la medida.

El técnico Iván Delfino lo quiere, pero a esta altura ya no tendría el mismo entusiasmo. Sobre todo, porque lo esperaban este lunes y no apareció. A Colón no llegó nada y crecen las dudas. La idea es venderlo, no prestalo, porque sino debería renovar, algo que claramente el jugador no quiere.

Ramón Ábila viaje Colón.jpg Ramón Ábila sigue faltando y a Colón no le llegan ofertas. Prensa Colón

El cierre del libro de pases se extiende una semana más, pero también se le van cerrando las puertas al delantero, que tampoco quiere poner de su bolsillo para resarcir a Colón y negociar directamente en otro lado. Una situación que ya no muestra la misma paciencia en la dirigencia rojinegra, que igual está firme en no liberarlo sin un rédito. Además, lo tienen al día.

La representación de Wanchope se mueve en busca de darle un destino, pero por ahora sin suerte. Mientras tanto, no trabaja y pierde tiempo valioso.