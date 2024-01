Sabella: "Colón es algo que seduce"

Sobre esta posibilidad importante de tener rodaje con el Sabalero en el ascenso, reconoció en LT10 (AM 1020) que "no sabía nada. Hace rato que se está hablando, pero no me dijeron nada aún. Estoy entrenando y esperando una buena oferta. Colón es algo que seduce".

LEER MÁS: La emoción de Bernardi por el regreso a Colón

En referencia a las opciones que tuvo en este mercado de pases para continuar su carrera profesional, admitió que "de Chile nunca me dijeron nada. Sí de Brasil y algo de Europa. También de Defensa y Belgrano, pero no se habló nada más, porque quería algo de afuera. Ahora apareció Colón y me gusta".

Sabella continúa entrenando mientras espera conocer su nuevo destino, pero no dudó en subrayar: "Colón es algo que me gusta. Veremos qué pasa, aún no sé. Soy de ir para adelante siempre y ser decisivo en ataque. Definir y aportar donde me toque".