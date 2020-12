"El único partido que Colón perdió bien fue ante Banfield"

En relación al polémico tema de los premios aseguró: "Lo que puedo asegurar es que el jugador de fútbol nunca va a ir para atrás, jamás porque todo el mundo se conoce. Si jugás para atrás no te quiere más nadie y no jugás más en ningún lado, te lo aseguro".

LEER MÁS: Colón hacía siete años que no perdía tres seguidos de local

Para luego agregar "Quizás tuvieron problemas con los premios o discutieron, eso puede generar fastidio o que no estén al 100%. Eso puede ser verdad, Pero que vayan para atrás es algo que no pasa, porque jugué 17 años y jamás vi a un compañero ir para atrás o a un rival ir para atrás".

Y para finalizar el tema manifestó: "Si un presidente se entera que un jugador va para atrás, ¿quién te quiere? Nadie. Es imposible jugar para atrás. Eso no existe, es una falta de respeto a vos mismo y a tus compañeros. Si ha pasado que si un jugador no quiere jugar invente una lesión, pero entrar a una cancha e ir para atrás, eso no nunca pasó".