Renovación del Parque Garay: las obras comenzarán en los próximos días y demandarán $4.350 millones

El tradicional espacio verde de Santa Fe será intervenido de manera integral. El proyecto contempla la renovación del piletón, un nuevo Parque de los Niños, la recuperación de la pista de ciclismo, la ampliación del IMUSA y la creación del Jardín Japonés del Litoral.

Parque Garay. Incluyen la renovación del piletón, nuevo Parque de los Niños y recuperación de pista de ciclismo.

La renovación integral del Parque Juan de Garay comenzará próximamente y permitirá transformar distintos sectores del tradicional espacio verde de la ciudad de Santa Fe. El proyecto, diseñado por la Municipalidad y financiado por el Gobierno de la Provincia, contempla una inversión global de $4.350 millones .

El inicio de los trabajos está previsto para los próximos días, con una primera etapa centrada en la renovación de los históricos piletones , uno de los sectores más emblemáticos del parque. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.768.061.027 y un plazo de ejecución estimado en 120 días.

La intervención busca recuperar el espacio para que pueda utilizarse durante todo el año. Durante el verano, el piletón funcionará nuevamente como natatorio, mientras que en los meses de frío, una vez retirado el agua, podrá convertirse en un playón multipropósito destinado a actividades deportivas, culturales y recreativas.

Un piletón para el verano y el resto del año

El proyecto contempla una transformación integral de la estructura existente, con trabajos destinados a mejorar sus condiciones de funcionamiento, accesibilidad y seguridad.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la construcción de rampas de acceso para personas con movilidad reducida, la incorporación de gradas perimetrales que también funcionarán como bancos y la recuperación de adoquines y otros elementos ornamentales de valor patrimonial.

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Uno de los objetivos centrales del municipio es que el espacio pueda estar disponible para la temporada estival 2026-2027, recuperando así un lugar tradicional de recreación para los santafesinos.

Nuevos juegos y recuperación de la pista de ciclismo

La puesta en valor no se limitará al sector de los piletones. El proyecto integral incluye también la creación del Parque de los Niños, con juegos a gran escala y nuevos espacios destinados al entretenimiento y la recreación.

Otro de los puntos centrales será la recuperación de la pista de ciclismo “Clodomiro Cortoni”, que será sometida a un reasfaltado integral para recuperar sus condiciones de uso.

También se realizarán trabajos de bacheo en las calles internas del parque, con el objetivo de mejorar la circulación dentro del predio y las condiciones generales de infraestructura.

Ampliación y modernización del IMUSA

La intervención contempla además una ampliación del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), con una inversión superior a los $256 millones.

El proyecto prevé nuevos consultorios, oficinas, salas de espera y espacios de servicio, además de un depósito para insumos médicos y logísticos.

Uno de los puntos destacados será la incorporación de una sala de necropsia, una infraestructura que permitirá ampliar las prestaciones y mejorar la organización de las tareas que se desarrollan en el instituto.

La obra tendrá como objetivo incrementar la capacidad operativa del IMUSA y adecuar sus instalaciones a las necesidades de atención veterinaria municipal.

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El Jardín Japonés del Litoral

El plan también incluye la intervención del Jardín Japonés del Litoral, que será renovado como parte de la transformación paisajística del Parque Garay.

La propuesta busca incorporar un nuevo atractivo dentro del espacio verde, con nuevos recorridos y sectores que permitan ampliar las alternativas recreativas para quienes visitan el parque.

Una intervención integral para el Parque Garay

La renovación fue diseñada por la Municipalidad de Santa Fe y cuenta con financiamiento del Gobierno provincial. El paquete de obras contempla una inversión total de $4.350 millones y apunta a recuperar infraestructura deportiva, recreativa, paisajística y de servicios.

La puesta en valor del Parque Garay se suma a otras intervenciones urbanas impulsadas por la Provincia y el municipio en el marco de la transformación de distintos espacios públicos de la ciudad.

Con el comienzo de los trabajos previsto para los próximos días, uno de los parques tradicionales de Santa Fe se prepara para una renovación que modificará su funcionamiento y sumará nuevos usos durante todo el año.