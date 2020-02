El uno por uno del gran punto que Colón cosechó ante Racing

Colón llegó a la 20ª fecha con la necesidad de sumar de a tres, luego de seis fechas, ya que está en una posición muy delicada en cuanto a la permanencia. De hecho, tras el empate ante Racing, si Aldosivi le gana a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó, caerá por primera vez en la temporada en zona de descenso.

Matías Zaracho pareció haber puesto de rodillas al Sabalero, tras ponerle el moño a una gran jugada de Matías Rojas. Sin embargo, a 10 minutos del final apareció Wilson Morelo, para de cabeza establecer el empate que vale mucho más desde lo anímico que desde lo matemático.

El boletín de calificaciones

Leonardo Burián (7): Tuvo dos tapadas claves. En el primer tiempo con el partido 0-0, le tapó un gran cabezazo a Rojas, reaccionó a puro reflejo. En el segundo tiempo despejó una pelota en el primer palo.

Alex Vigo (4): Fue desbordado, cometió errores en la marca, pasó poco al ataque. Fue amonestado y cometió un error clave en el gol de Racing.

Emmanuel Olivera (4): No está mostrando la solvencia que en algún momento del año pasado logró tener. No tuvo un gran arranque de 2020, por momentos se desordena bastante, no fue un buen partido.

Rafael García (6): El más sólido, ganó en los mano a mano. Bien de arriba y atento para despejar, terminó redondeando un buen partido. Sólido y concentrado.

Rafael Delgado (4): Muchas equivocaciones, el gol llegó por su sector como sucedió ante Banfield, no pudo cerrar a Zaracho y pasó poco al ataque, fue rápidamente amonestado y caminó por la cornisa.

Tomás Chancalay (4): Muy pobre partido, apenas un remate en el primer tiempo que García la mandó al córner. Resultó intrascendente y fue sustituido en el segundo tiempo.

Matías Fritzler (4): Fue ampliamente superado en la zona media, corrieron detrás de la pelota, ante el dominio de los jugadores de Racing sufrió demasiado.

Federico Lértora (4): Perdió siempre con los volantes de Racing cuando salía lejos quedaba mal parado y pagando, sufrió el partido con la movilidad y el toqueteo de Racing en el medio.

Marcelo Estigarribia (4): No tuvo recorrido por la banda, le costó despegar. Colón necesitaba velocidad por ese sector y lo terminaron sacando

Luis Rodríguez (4): Lo mejor fue el centro que terminó en el gol de Morelo, y luego la pelota que le metió al colombiano. Estuvo impreciso con la pelota en los pies. En el primer tiempo hizo una gran jugada que definió muy mal. Tuvo un cabezazo que falló en el final.

Lucas Viatri (5): Había hecho un muy buen primer tiempo, siendo el mejor de Colón pero en el complemento bajó su nivel. En el primero ganó de arriba pero en el segundo no prevaleció en ataque y jugó lejos del arco.

Gabriel Esparza (6): Fue muy importante su ingreso, un revulsivo por el sector izquierdo donde Colón eligió atacar. Con unas endiabladas gambetas inquietó a Racing y le generó varios apuros.

Rodrigo Aliendro (5): Entró bien por hacer tres meses que no jugaba. Tuvo algunos quites en el medio, pero también estuvo impreciso. Se la bancó bien en un partido caliente.

Wilson Morelo (7): En los pocos minutos que estuvo en cancha rompió el maleficio de Colón en 2020 sin poder convertir, no dudó y con gran cabezazo dejó pagando a García para que Colón pueda rescatar un punto.