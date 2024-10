En Colón se perfilan tres cambios para la final ante San Telmo

LEER MÁS: ¿Víctor Godano apela al realismo o sobreactúa pesimismo?

Si bien las matemáticas le siguen jugando a favor, se consumió una nueva fecha y la distancia se amplió con sus competidores, sobre todo con la punta. Así las cosa, debería ganar sus tres partidos y esperar que resignen muchos puntos sus rivales directos para poder quedarse con el primer lugar, lo cual a esta altura las dos alternativas son una quimera.

Federico Jourdan.jpg Prensa Colón

En el empate ante Chaco For Ever, el DT Osella perdió a dos jugadores titulares. Primero por lesión a Facundo Castet, quien producto de su lesión en el tobillo tendrá entre 30 y 40 días para volver a las canchas. En tanto que también se quedó son Braian Guille, expulsado por exceso verbal en el final del partido, por lo cual podría sufrir una durísima sanción.

Qué cambios piensa Osella en Colón

En el lateral izquierdo, ante la baja por lesión de Castet, se perfila para reemplazarlo, como ocurrió ante Chaco For Ever, Nicolás Fernández, el zurdo que llegó desde Estudiantes, de la mano de Rodolfo De Poli, para ser segundo marcador central.

Nicolás Fernández presentación.jpg Prensa Colón

Esto se debe a que Edhard Greising corre desde muy atrás, en tanto que Andrew Teuten se recupera de una lesión muscular, por la cual tendrá entre dos y tres semanas más de recuperación.

Mientras que en la delantera, ante la baja de Braian Guille por expulsión, la incógnita pasa por determinar si ingresará un volante como Joel Soñora o Brian Farioli, para que se adelante Christian Bernardi en el terreno de juego, o bien Osella apuesta por el doble nueve, con la introducción como titular de Javier Toledo.

Javier toledo.jpg

En la mitad de la cancha, con el restablecimiento físico de Federico Jourdan (no jugó ante Chaco For Ever por una intoxicación), la incógnita pasa po saber si Osella apostará a Sebastián Prediger o bien se inclinará por Alan Forneris para ser el socio de Nicolás Talpone en el mediocampo.

Este miércoles, en el estadio Brigadier López, será el ensayo futbolístico más importante de la semana, donde habrá más precisiones sobre cuál es el plan de Osella para este partido clave ante San Telmo.