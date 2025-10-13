Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión volvió a trabajar con la idea fija de levantar cabeza

Tras cuatro partidos sin victorias, Unión se prepara para recibir al Halcón en el 15 de Abril, con novedades y varias incógnitas para Leo Madelón.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2025 · 12:48hs
Prensa Unión

Unión regresó este lunes a los entrenamientos en Casasol, preparando el encuentro del próximo martes 21 de octubre a las 19.15 frente a Defensa y Justicia, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo de la Liga Profesional.

Unión, de vuelta al ruedo

El equipo santafesino busca recuperar terreno tras una mini racha de cuatro partidos sin triunfos —dos empates consecutivos y dos derrotas— que lo relegaron en la tabla y dejaron en suspenso su permanencia en la categoría y la posibilidad de clasificar por primera vez a los playoffs desde que se implementó el formato de Copa.

LEER MÁS: ¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

La principal novedad del entrenamiento fue la recuperación de Diego Armando Díaz, quien recibió el alta tras la descompensación sufrida la semana pasada y los estudios médicos correspondientes.

Díaz se convierte en una opción más para el ataque, que podría volver a contar con la dupla que conformaban Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Madelón sigue evaluando la situación de Marcelo Estigarribia, quien jugó todo el segundo tiempo ante Central Córdoba tras haberse perdido el duelo con Aldosivi por una sinovitis, y también la de Julián Palacios, ausente como titular el último fin de semana por inconvenientes personales que limitaron su preparación durante la semana.

Los cambios que planea Madelón

En la mitad de la cancha, la preocupación del DT pasa por Franco Fragapane, que atraviesa un bajo rendimiento, y por jugadores como Nicolás Palavecino y Augusto Solari, que no lograron aprovechar su oportunidad en Santiago del Estero.

LEER MÁS: Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

La buena noticia para Madelón es que no hay futbolistas lesionados ni suspendidos, lo que permitirá trabajar con todos los disponibles en los días previos al duelo, buscando recuperar solidez defensiva y eficacia ofensiva para sacar a Unión del pozo futbolístico en el que se encuentra y reencauzar la ilusión de clasificar por primera vez a los playoffs de la Liga Profesional.

