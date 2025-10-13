Uno Santa Fe | Ovación | Alpine

Por qué Alpine aún no oficializa a Franco Colapinto para 2026

La confirmación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 parece inminente, aunque el equipo francés prefiere mantener la cautela.

Por Ovación

13 de octubre 2025 · 12:52hs
La presencia de Franco Colapinto en la parrilla de Fórmula 1 2026 todavía no tiene el sello oficial, y aunque los fanáticos argentinos aguardan con ansiedad el anuncio, desde Alpine insisten en que la decisión “todavía está un poco lejos”. Sin embargo, puertas adentro, nadie duda de que el argentino continuará si sostiene el nivel que viene mostrando.

El equipo francés atraviesa un cierre de año difícil: con apenas 20 puntos, todos sumados por Pierre Gasly, ocupa el último lugar en el campeonato de Constructores. En Enstone ya piensan más en el futuro que en el presente, esperanzados con el nuevo ciclo que arrancará en 2026, cuando adoptarán los motores Mercedes y dejarán atrás la era Renault.

En ese contexto, el futuro inmediato de Colapinto parece mucho más claro de lo que la falta de un anuncio oficial sugiere. Flavio Briatore, quien volvió a tener injerencia directa en la gestión deportiva del equipo, intenta mantener una competencia interna por el segundo asiento, aunque el panorama es evidente: Paul Aron, el joven tester, carece de experiencia real y apenas acumula algunas sesiones de práctica.

Colapinto, en su mejor momento en Alpine

Colapinto, en cambio, viene consolidándose con actuaciones sólidas y progresivas. En las últimas carreras logró superar a Gasly, tanto en clasificación como en carrera, algo que no pasó inadvertido para la dirección del equipo. “Está al nivel de Pierre, lo cual es muy bueno”, destacó Steve Nielsen, director general de Alpine, antes del Gran Premio de Singapur.

Desde la estructura francesa mantienen un discurso prudente, aunque Nielsen reconoció que el argentino se ganó su lugar: “Si sigue rindiendo así, no veo razones para que no continúe”. Aron, de todos modos, tendrá una nueva oportunidad hacia fin de año en una práctica libre, como lo exige el reglamento, pero parece difícil que logre alterar los planes.

El anuncio, según deslizan en el paddock, sería solo cuestión de tiempo. Se especula con que podría darse en México (26 de octubre) o en Brasil (9 de noviembre), dos escenarios con fuerte presencia latinoamericana y gran peso de los sponsors de Colapinto, como Claro, Mercado Libre e YPF.

Por ahora, desde Alpine prefieren “patear la pelota para adelante”. Mientras tanto, el piloto argentino tendrá este fin de semana en Austin, durante el Gran Premio de los Estados Unidos, una nueva chance de demostrar que su continuidad no debería ser

Alpine Franco Colapinto Fórmula 1
