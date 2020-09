En medio de rumores, Colón busca arreglar con Chancalay

El diálogo entre las partes es muy bueno, las charlas son permanentes y vienen desde hace un tiempo. No obstante, la realidad indica que por ahora no hay acuerdo. En consecuencia, el contrato de Tomás Chancalay con Colón vence el 30 de junio del 2021 y la dirigencia sabalera trabaja en la extensión del vínculo.

A diferencia de lo que sucedió con Brian Galván, la relación de los dirigentes sabaleros con el futbolista y sus representantes es buena. Por ello es que las conversaciones nunca se cortaron, más allá de las diferencias existentes. En su momento se dijo que una de las cuestiones a resolver era el monto de la cláusula de salida.

La idea de Colón era prolongar el contrato hasta junio del 2023 con una mejora sustancial. Sucede que el monto que veía percibiendo el jugador estaba bastante atrasado y ese sería otro tema a saldar. En medio de esta cuestión, surgió un posible interés de Talleres por el oriundo de Viale, que molestó a los directivos sabaleros.

Sin embargo, en diálogo con Radio Gol 96.7 Andrés Fassi presidente de Talleres desmintió este rumor "No entro en polémicas con nadie y no tengo idea de la situación de Chancalay con Colón. Qué tiene que ver Talleres con que a Chancalay le queden siete meses de contrato, cinco meses o tres meses. Eso se lo tienen que preguntar al jugador si va a quedar libre o no. Para que Chancalay vaya a Talleres o a cualquier club tiene que tener la anuencia de Colón porque tiene un contrato vigente, lo demás son especulaciones que no entiendo. Y Talleres hasta octubre se retira del mercado de pases".

Lo cierto es que si no se llega a un acuerdo para extender el vínculo, desde la representanción le acercarán una oferta a Colón. Muy diferente a lo que sucedió con Galván, de todos modos los dirigentes confían en continuar con el diálogo y llegar a una solución. En su momento, el propio Chancalay expresó públicamente su deseo de continuar en Colón. Además de que Eduardo Domínguez lo tiene muy en cuenta, al punto tal que sería titular.