Épico: Colón hace historia grande y es finalista de la Copa Sudamericana

Colón logró el paso más importante de su historia, en un estadio mítico como el Mineirao. Como hace un año puso de rodillas al San Pablo en el Morumbí ahora lo hizo ante el Atlético Mineiro en donde fue siempre corriendo de atrás.

En los 90′ había perdido 2-1, pero en los remates desde los 12 pasos confirmo la personalidad con la que jugó la serie

El Sabalero perdía 2 a 0 a 10 minutos del final, pero no claudicó jamas y demostró una personalidad de hierro. Y jugadores de enorme jerarquía, como el Pulga Rodríguez quien en pocos meses ya es ídolo de Colón y ni hablar de Leonardo Burián quien ya es uno de los arqueros más importante de la historia rojinegra.

Tenía todo para perder, pero no se dio por vencido aún vencido, y escribió su noche más gloriosa. Y nada menos que en Brasil y ante un equipo copero, acostumbrado a jugar esta clase de partidos.

Atlético Mineiro fue muy superior a Colón en el primer tiempo y de allí que el resultado parcial terminó siendo justo. De hecho, de no mediar la gran tarea de Leonardo Burián el resultado hubiese sido otro.

Como era de suponer, el Galo salió decidido a llevarse por delante al Sabalero y lo logró, ya que el elenco visitante jamás pudo dar tres pases seguidos, se refugió muy atrás y Atlético Mineiro monopolizó el balón a voluntad.

Abrió la cancha por los costados, los laterales treparon siempre y Luan terminó siendo el estratega. Ya a los 3' pudo anotar Rever en una pelota quieta pero se pasó un poco y no le pudo dar precisión al remate.

Y a los 5' tras una muy buena maniobra colectiva el lateral derecho Patric remató a la carrera y Burián despejó hacia un costado. Siguió yendo el Galo y probó Cazares pero una vez más el Cachorro controló el disparo.

Colón casi que no podía cruzar la mitad de la cancha, no hacía pie en el medio y los delanteros estaban muy aislados. Rever de cabeza a los 20' pudo abrir el marcador pero el balón se desvió en Ortiz y se fue al córner.

Colón llegó con una pelota quieta en la única situación que dispuso a los 25' y el testazo de Ortiz impactó en Igor Rabello cuando el balón tenía destino de red. Fue una acción polémica ya que no quedó claro si le dio en el hombro o alcanzó a desviarla con el brazo.

El Mineiro siguió buscando y desbordando por los costados, Chará envió un centro que nadie llegó a conectar y el propio colombiano se perdió un gol imposible debajo del arco cuando a los 37' remató por encima del horizontal.

Pero el elenco local tendría revancha en una pelota frontal al área, con mala suerte para Colón ya que Olivera despejó el balón rebotó en Luan y el argentino Franco Di Santo a los 39' remató de zurda al primera palo bien arriba y Burián nada pudo hacer para el 1-0.

Y pudo aumentar el marcador el conjunto local con un disparo de Luan desde afuera del área que propició una atajada estupenda de Burián para mandar el balón al tiro de esquina y evitar el segundo tanto.

En la primera etapa, el Sabalero la terminó sacando barata, ya que el trámite le fue muy desfavorable y el resultado hubiese podido ser mayor.

Y el inicio del segundo tiempo fue tan desfavorable que el primero ya que a los 5' en una contra el Mineiro amplió el marcador. La inició Cazares y la terminó Chará con una buena definición cruzada para establecer el 2-0.

Parecía que era el final del Colón, pero el elenco rojinegro sacó a relucir su amor propio que lo caracterizó a lo largo de toda la Copa y lo fue a buscar. Arriesgó porque debía hacerlo y le salió bien.

El local tuvo un par de contras que no resolvió bien y a medida que pasaron los minutos el Galo se replegó demasiado y el Sabalero lo aprovechó. Wilson Morelo a los 35' encaró dentro del área y desde atrás lo tocó Elías. El árbitro no dudó y marcó la pena máxima.

Se hizo cargo el Pulga Rodríguez con toda su jerarquía para establecer el 2-1 a los 36' y darle vida al equipo. Y pese a descontar y forzar la serie de penales, en los minutos finales mostró que quería más que su rival y terminó mucho mejor el partido.

Y en la serie desde los 12 pasos tuvo su premio, supo reaccionar a tiempo para demostrar la enorme personalidad que sin dudas es la mayor virtud de este equipo que siempre tiene una vida más. A este Colón nunca hay que darlo por muerto.

Síntesis

Atlético Mineiro: 12-Cleiton; 2-Patric, 4-Réver, 16-Igor Rabello, 6-Fábio Santos; 13-Jair, 7-Elías; 27-Luan, 10-Cazares, 8-Chará y 28-Di Santo. DT: Rodrigo Santana.

Colón: 1-Leonardo Burián; 19-Alex Vigo, 24-Guillermo Ortiz, 6-Emanuel Olivera,13- Gonzalo Escobar; 8-Fernando Zuqui, 21-Federico Lértora, 18-Rodrigo Aliendro, 28- Marcelo Estigarribia; 10-Luis Rodríguez y 27-Wilson Morelo.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Goles: PT 39' Franco Di Santo (A), ST 5' Yimi Chará (A), ST 36' Luis Rodríguez (C),

Cambios: ST 0' Zé Wellison x Jair (A), 9' Christian Bernardi x Aliendro (C), 17' Gabriel Esparza x Escobar (C), 27' Vinicius x Luan (A), 40' Geuvanio x Elías (A), 47' Tomás Chancalay x Estigarribia (C).

Amonestados: Olivera y Burián (C), Patric, Cleiton y Vinicius (C).

Definición desde los 12 pasos: Para Colón convirtieron: Ortiz, Chancalay, Olivera y Rodríguez. Cleiton le atajó a Morelo. Para Atlético Mineiro anotaron: Fabio Santos, Vinicius, Di Santo. Burián le atajó los disparos a Rever y Cazares.

Estadio: Mineirao.