Escobar está cada vez más lejos de renovar contrato en Colón

Desde hace algunas semana se viene charlando del tema y el escenario se vuelve cada vez más complejo. La dirigencia le acercó una propuesto el año pasado, pero no convence al jugador y representación. Esto sin dudas genera incertidumbre, ya que Colón es dueño del 65% del pase (el 35% restante es de Temperley).

GONZALO ESCOBAR.jpg Por ahora Gonzalo Escobar no acepta la oferta de Colón para renovar el contrato

Terminó siendo una pieza importante para el DT Eduardo Domínguez y por eso, el club hizo el intento para que siga siendo patrimonio, pero la propuesta al parecer no alcanza. La realidad es que el Sabalero se habría plantado en esto y no haría una mejora, siendo la última, por lo que la continuidad de Gonzalo Escobar, de 23 años, empieza a ser complicada. Más que nada, porque espera más, al considerar que su salario es bajo.

Vale recordar que debe volver Rafael Delgado de Defensa y Justicia y se desempeña en el mismo puesto, factor que se sumaría a la situación de presión. Gonzalo Piovi es otro que actúa en el mismo puesto, quedando con variantes el lateral izquierdo. La dirigencia no quiere perder parte de su capital, pero tampoco a cualquier precio.

Gonzalo Escobar.jpg Foto: prensa Colón

Hoy las partes están bastantes distanciadas y, al paso que van, no habría un arreglo. El jugador ya está en condiciones de escuchar otras ofertas y firmar un preacuerdo con otro club, pero le dio la prioridad a Colón. El tema es que no acepta los términos y ya le avisaron que no habrá cambios en la última propuesta de contrato.

Por lo pronto, debe presentarse dentro de 10 días cuando se retomen las trabajos para hacer la pretemporada en el predio Ciudad Fútbol. ¿Continuará Gonzalo Escobar o puede ser un fin de ciclo, quedándose con el pase en su poder?