Espínola: "Desde que llegué a Colón no percibí un solo sueldo"

El 2024 ya tiene en marcha el cuarto mes y en las últimas horas se conoció que vía FIFA, el futbolista inhibió a la entidad, buscando cobrar lo que se comprometieron a pagarle y nunca sucedió.

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) afirmó que "desde que llegué a Colón no percibí nunca un solo sueldo, presenté intimaciones, el acuerdo en dólares nunca cumplieron conmigo".

Más adelante confesó que "primero como debe ser, hubo una intimación, nos sentamos a hablar con el tesorero, nunca me mostraron ellos el interés de pagar, lo charlaron conmigo y no llegaron a un acuerdo".

Espínola se desilusionó al expresar que "esperaba tener una reunión con el presidente actual pero no cruce palabra desde que asumió".

En la parte final, insistió en que "no mostraron el interés de poder contar conmigo, me dijeron que me querían después de recuperarme, no vi nunca la intención, hicimos todos los pasos y por eso se llega a esta situación".