Este viernes Conmebol hizo oficial a través de su página web la resolución oficial donde no le dio lugar al reclamo que hizo Colón por la supuesta mala inclusión del arquero Jorge Pinos, en la final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle.

El Sabalero realiza un reclamo en conjunto con Técnico Universitario de Ecuador, que reclama un contrato firmado con el golero que fue clave en el título de los Rayados. El presidente José Vignatti y el doctor Luis Hilbert hablaron de "hechos ilícitos graves" e incluso manifestaron que irán hasta las últimas consecuencias (apelar el fallo, y en caso de ser necesario acudir a FIFA y el TAS).

Como primera mediad, el club a través de su página web informó que apelará el fallo donde Conmebol no solamente no le da lugar al reclamo de Colón, sino que también reivindica a Independiente del Valle como legítimo campeón del certamen.

Este viernes, en diálogo con La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe, Andrés Holguín, abogado de Independiente del Valle y del arquero, aseguró que "es muy difícil" que el Sabalero revierta el fallo, más allá de la apelación.

"Estamos contentos por el resultado obtenido de esta infundado reclamo. Fue una infundada reclamación. Esto denota que el caso fue claro, más allá que Colón puede apelar. Nosotros estábamos tranquilos que el fallo nos iba a ser favorable ya que también presentamos nuestras pruebas", agregó en otra parte de la charla.

Mientras que luego agregó: "El caso fue demasiado claro desde el inicio, cuando Técnico Universitario presentó una reclamación en la Comisión Disciplinaria en la Cámara de Comercio, quedó todo claro. Cuando analizamos la reclamación, que no fue fundamentada, lo primero que pensamos era que se iba a resolver rápido, teníamos la seguridad que iba a ser ese el fallo ya que el reglamento es claro. Se cumplió con todo para habilitar el jugador"

En otra parte del diálogo, Holguín explicó: "Hay una confusión generada por Técnico Universitario. Pinos se fue de Técnico Universitario por falta de pago y su no es el único. Lo avergonzante de este caso es que un club ecuatoriano se preste para esto".

Sobre las declaraciones que brindó el doctor Hilbert donde se refirió a hechos ilícitos graves, reveló: "No dudo que es una persona muy capaz. Lo que veo en las declaraciones es que tiene mucha influencia de Técnico Universitario, hay una confusión generada por este club. Respeto un montón a Colón como institución, solicito a la persona que están a cargo de la parte jurídica de Colón que me contacten así les cuento la real historia, para que por lo menos me escuchen y en base a eso analicen si quieren seguir con el reclamo, de esa manera sabrán la verdadera historia y no lo que le vende Técnico Universitario".

En la parte final contó cómo se dio el conflicto, y afirmó: "Independiente cumplió con todos los requisitos que la ley prevé. Pinos se fue de Técnico Universitario por falta de pago, de ahí se agrega la falsificación de firma. Pero la Cámara solo resolvió por la falta de pago".