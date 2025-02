"Estar en Colón me hace feliz, porque es el club en el que quiero trabajar"

Colón lanzó la venta de entradas para el partido ante el entonado Chaco For Ever

"Yo no tenía una estrategia definida de cómo avanzar, pero decidí capacitarme e incursionar en distintas áreas. Y eso me vinculó a distintos proyectos, pasé por todas las funciones. Por eso no tengo una definición marcada, respecto a lo que más me gusta, el fútbol es muy dinámico y soy muy entusiasta con las cosas que me van llegando. Pero la función en la que estoy hoy, creo que es para la que estoy más capacitado. Estoy donde tengo que estar, en el club que debo estar y termino el día muy feliz mas allá del trajín y del trabajo diario", comenzó diciendo.

Respecto a su llegada a Colón dijo: "Lo contacto yo a Bicho (Francisco Godano) cuando Colón estaba muy bien, en la época de Delfino cuando el equipo estaba puntero. Hago contacto con él y le digo que había tomado la decisión de radicarme en Argentina y no seguir en el cuerpo técnico de Juanchi Pizzi. Tuve una reunión con Godano en donde me dijo que siempre me veía para esta función, pero que la pensaba para enero de 2025".

Y agregó: "Pero las cosas se adelantaron, yo después de la salida de De Paoli me iba a España a visitar a mi familia. Y estando en el avión me llama Godano y le dije que si decidía yo quería asumir ahora porque los tres meses que quedaban para finalizar el año era vitales. Por eso, cuando llegué a España, Godano me dijo "pegate la vuelta porque vamos a empezar ahora".

En cuanto a la decisión de buscar a Diego Osella contó: "Lo hablamos con el presidente y estábamos de acuerdo que la decisión de contratar a Diego (Osella) era la más oportuna y era de rápida resolución. Faltaban cinco fechas y las posibilidades estaban latentes y Godano ya había hablado con Diego y en ese momento era el DT indicado. Conocía al club y a la categoría y no había tiempo para evaluar e ir a buscar otro entrenador".

Y consultado por el rol que tuvo en la llegada de Eduardo Domínguez a Colón contó: "En ese momento Edu venía de dirigir a Huracán y el perfil y la manera de conducir un equipo era lo que en ese momento necesitaba Colón. Conozco muy bien este club y la dinámica con la que se mueve. Después de dos años se va a Nacional, pero estaba convencido de que eso iba a funcionar. Cuando me retiré lo hable con Eduardo y con Patricio Fleming e hice esa gestión que dio muy buenos resultados".