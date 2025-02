Negro: "Ahora desde adentro, Colón es impresionante"

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) apuntó que "ahora desde adentro Colón es impresionante, la gente e hinchas fanáticos en todos lados, fuimos a Rafaela, iba en el colectivo, una casa pintada de Colón, la cancha explotando siempre, nunca había jugado así, uno se motiva un montón, contra Chicago no daba más pero la gente te empuja".

Más adelante expresó que "es el paso más importante en mi carrera, tiene que ser un envión, en mi categoría era el más grande de cuerpo, hablo mucho en la cancha, pero lo tengo a Guille y Nico nos llevamos muy bien, tenemos un grupo que uno escucha y te dejan hablar".

El defensor rojinegro también sostuvo que "el grupo es lo más importante, lo futbolístico y las herramientas que te da el cuerpo técnico, es un torneo muy largo, el año pasado lo jugué en Tristán Suárez, la pasamos mal y salimos todos juntos, sabemos lo que nos estamos jugando, la gente lo que quiere es lo mismo que queremos nosotros".

En referencia a los momentos que pueden presentarse al cabo de la temporada, soslayó que "las malas pueden tomar porque son muchos partidos, el grupo tiene que estar siempre unido. Venimos de un partido con mucho calor, somos de ir a anticipar, ir arriba, llegábamos un segundo tarde, fue duro, al igual que Chaco, lo tuve a Pancaldo de DT en Atlético Paraná".

En otro tramo de la charla dijo que "en nuestra cancha pasará como Temperley y Chicago que saldrán a esperar, estamos encontrando una base sólida y eso es importante. Debuté a los 13 en Primera, estuve en las inferiores de Patronato, cuando sube en 2015 subí a Primera, estuve en Atlético Paraná, cuando volvemos de la pandemia y jugué en Primera, terminó el año, cambiamos de DT, se complicó con los refuerzos, me fui a Sarmiento de Chaco el Federal A, me quería ir a Buenos Aires y fui a Acasusso, en el primer amistoso me rompí los ligamentos cruzados".

Y luego, amplió: "Vuelvo para el Reducido, en la segunda ronda ya no jugué, se portaron bien los dirigentes. Renové un año más, cuando arrancó el torneo, fui capitán, jugué 31 de 32 partidos. El año pasado en Tristán Suárez me fue bien".

Antes de su despedida, aclaró que "llegué libre a Colón con opción de compra al final de la temporada".