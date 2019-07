Estigarribia sacó pecho en Colón: "Este jueves lograremos la clasificación"

Colón tiene todo listo para ir este jueves, desde las 21.30 y con arbitraje del brasileño Anderson Daronco, en busca del pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Argentinos Juniors en La Paternal. No la tendrá nada fácil, ya que está obligado a salir a dar vuelta la seria, ya que en Santa Fe perdió 1-0.

Pese a las dudas por el rendimiento, los protagonistas se mostraron muy optimistas y confiados en que la historia de un vuelco importante. Uno de ellos fue el paraguayo Marcelo Estigarribia, quien en conferencia de prensa con los medios entre los que estuvo UNO Santa Fe, hizo un análisis de lo que pasó y de cómo puede darse el duelo en el Diego Armando Maradona.

"Nos dejó una sensación rara. En el primer tiempo Argentinos Juniors fue mejor, sobre todo en el medio, donde ganaban las segundas pelotas. Después en el segundo tiempo la cosa cambió y nosotros los metimos en su campo creando varias situaciones de gol, pero no pudimos marcar. Fue un típico partido internacional, trabado y donde los detalles marcaron la diferencia. Si terminaba empatado nadie iba a decir nada así que trabajamos mucho para tratar de hacernos fuerte como equipo en busca de la victoria", explicó.

Marcelo Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia UNO Santa Fe / José Busiemi

Eso sí, después dejó en claro que, pese a la obligación, no siempre es conveniente salir a llevarse por delante al rival por el apremio: "No necesariamente. Hay que trabajar el partido. Podés ganarlo en el primer minuto o en el 90. Lo importante es ser cautos y, en base a cómo se dé el partido, desplegar nuestras armas. Si logramos hacer un gol de entrada lograremos que el partido arranque otra vez de cero. Sabemos que Argentinos es defensivamente muy bueno y en ataque perdieron a jugadores importantes, pero llegó el Tanque Silva que hizo un gran partido sosteniendo a los nuestros. Hay que corregir los errores y ser eficaces, algo que en las copas internacionales es vital".

Volviendo a lo irregular que fue el Sabalero una semana atrás, dijo que no se fue "preocupado. Sabemos el potencial que tenemos y creo que este jueves se verá un Colón con ganas y entusiasmo para salir adelante. Lo más fuerte ya lo hicimos y solo queda ultimar detalles. Trataremos de hacer un partido perfecto. Podemos revertirlo, pero tomándolo con tranquilidad y sin desesperarnos".

Marcelo Estigarribia.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

También respondió ante la consulto de UNO Santa Fe sobre la posición en la que se siente mejor y fue claro: "En los últimos dos años me tocó jugar más como interior y realmente me siento muy cómodo, ya que tengo menos recorrido y más posibilidad de llegar al gol, que hacerlo por la banda. De todas maneras, no es algo que no pueda hacer y por eso estoy a disposición. Trato de adaptarme a lo que el cuerpo técnico disponga".

"Será un partido friccionado y seguramente de los pelotazos en busca de las segundas pelotas por las dimensiones del campo. Pero tenemos que entender que tampoco hay que abusar de eso, ya que no contamos con los jugadores aptos para dicha estrategia, mucho más sabiendo que ellos son fuertes para contrarrestarlo. La idea es llevar la pelota a ras del piso y por eso somos muy optimistas. «El jueves lograremos la clasificación»", aseveró con total confianza.

En el final, explicó: "Por ahí en estos momentos, mucha gente está pensando que tenemos un pie afuera de esta copa. Nos sentimos privilegiados de jugarla y confiamos en que podemos seguir adelante. Se armó un equipo muy bueno y queremos hacer bien las cosas. Se toca un poco el orgullo de la persona y de ahí a veces sacás fuerzas para mostrar que se está para grandes cosas. Sigo convencido que es así y se verá a un Colón mejor. El viernes estaremos hablando ya de otra cosa".