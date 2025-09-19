Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán modificaría su postura inicial de apostar por los jugadores de experiencia y le daría rodaje a los más jóvenes

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 10:59hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán metería cuatro cambios para recibir a Deportivo Morón.

El DT de Colón Ezequiel Medrán metería cuatro cambios para recibir a Deportivo Morón.

Las matemáticas le dan la espalda a Ezequiel Medrán. Y es que lleva dirigidos cuatro partidos, de los cuales Colón perdió tres y empató el restante.

Medrán cambia y apuesta por la juventud

En consecuencia, apenas sumó un punto sobre 12 en juego que aún no le permite sellar la permanencia. Por ello, para el partido ante Deportivo Morón, el entrenador sabalero meterá mano en la formación titular.

Pero además, el DT modificaría su postura inicial, dado que cuando llegó apostó por los jugadores de mayor experiencia buscando una reacción.

Sin embargo, pensando en el cotejo del domingo y en función de lo que dispuso en la práctica de fútbol, el entrenador le daría la chance a los jugadores más jóvenes.

LEER MÁS: El Pulga pasó de ser el salvador de Colón a convertirse en suplente

Los mismos que eran titulares con Martín Minella, pero que después el propio Minella debió sacar para preservarlos en un momento complicado.

Así las cosas y a la espera de los próximos entrenamientos, Zahir Ibarra, Conrado Ibarra y Zahir Yunis serían titulares reemplazando a Facundo Sánchez, Federico Jourdan y Oscar Garrido respectivamente.

De este modo, el DT dejaría de lado la experiencia para apostar por la juventud de los mencionados. Con la particularidad de que hace una semana, tanto Yunis como Conrado Ibarra fueron titulares ante Unión por Copa Santa Fe y Zahir Ibarra ingresó en el complemento.

Colón Ezequiel Medrán Deportivo Morón
Noticias relacionadas
preocupacion y ocupacion en colon por el comportamiento de los hinchas ante moron

Preocupación y ocupación en Colón por el comportamiento de los hinchas ante Morón

colon llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a moron

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

peverengo dijo que no se habilitara en colon el ingreso de bombos y banderas ante moron

Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

el sorprendente equipo que paro medran en colon para jugar contra moron

El sorprendente equipo que paró Medrán en Colón para jugar contra Morón

Lo último

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Último Momento
Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Ovación
Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Colapinto: "Nos está costando mucho esta pista"

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná