Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán modificaría su postura inicial de apostar por los jugadores de experiencia y le daría rodaje a los más jóvenes

El DT de Colón Ezequiel Medrán metería cuatro cambios para recibir a Deportivo Morón.

Las matemáticas le dan la espalda a Ezequiel Medrán . Y es que lleva dirigidos cuatro partidos, de los cuales Colón perdió tres y empató el restante.

En consecuencia, apenas sumó un punto sobre 12 en juego que aún no le permite sellar la permanencia. Por ello, para el partido ante Deportivo Morón, el entrenador sabalero meterá mano en la formación titular.

Pero además, el DT modificaría su postura inicial, dado que cuando llegó apostó por los jugadores de mayor experiencia buscando una reacción.

Sin embargo, pensando en el cotejo del domingo y en función de lo que dispuso en la práctica de fútbol, el entrenador le daría la chance a los jugadores más jóvenes.

Los mismos que eran titulares con Martín Minella, pero que después el propio Minella debió sacar para preservarlos en un momento complicado.

Así las cosas y a la espera de los próximos entrenamientos, Zahir Ibarra, Conrado Ibarra y Zahir Yunis serían titulares reemplazando a Facundo Sánchez, Federico Jourdan y Oscar Garrido respectivamente.

De este modo, el DT dejaría de lado la experiencia para apostar por la juventud de los mencionados. Con la particularidad de que hace una semana, tanto Yunis como Conrado Ibarra fueron titulares ante Unión por Copa Santa Fe y Zahir Ibarra ingresó en el complemento.