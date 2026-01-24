Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Colón cerró con saldo positivo su gira de amistosos en Uruguay?

El Sabalero disputó cuatro partidos preparatorios en tierras uruguayas, con tres triunfos y un empate, sumando minutos y variantes antes del inicio de la Primera Nacional.

24 de enero 2026 · 11:08hs
Prensa Colón

Colón sumó un nuevo ensayo positivo en su preparación para la Primera Nacional al vencer 1 a 0 a Paysandú FC en un amistoso disputado este sábado por la mañana en Uruguay, donde el equipo rojinegro aprovechó la gira para darle rodaje a distintos futbolistas.

Gol y conclusiones del último amistoso de Colón

El único tanto del encuentro llegó a través de Zahir Ibarra, quien conectó de cabeza y selló la victoria del Sabalero. El cuerpo técnico valoró especialmente el orden defensivo y la intensidad mostrada en un partido cerrado, que sirvió para seguir consolidando funcionamiento colectivo.

El equipo que salió a la cancha estuvo integrado por Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Lucas Picech, Nicolás Thaller, Facundo Castet; Nahuel Curcio, Bautista Maillier, Zahir Yunis, Matías Godoy; Darío Sarmiento y Facundo Castro.

LEER MÁS: Revivió el marketing en Santa Fe: Colón y Unión se chicanean en redes sociales

Balance de la gira de Colón en Uruguay

Durante su estadía en Uruguay, Colón disputó cuatro partidos amistosos, con un saldo positivo tanto en resultados como en minutos de competencia:

  • Triunfo 2-0 ante Miramar Misiones, goles de Pier Barrios y Lucas Cano.
  • Victoria 2-1 frente a la Selección de Paysandú, goles de Matías Godoy y Lucas Cano.
  • Empate 1-1 ante Paysandú FC, finalizó en victoria 5-3 por penales, el gol del encuentro fue de Ignacio Lago.
  • Triunfo 1-0 ante Paysandú FC, gol de Zahir Ibarra.

Lo que viene para Colón antes del debut

El próximo compromiso amistoso del Sabalero será el miércoles 28 de enero, en horario y sede a confirmar, frente a Patronato de Paraná. No se descarta que, antes del arranque oficial del torneo, Colón vuelva a cruzar a Entre Ríos para sumar un nuevo ensayo. Mientras tanto, el plantel continúa ajustando detalles con la mirada puesta en el inicio de la Primera Nacional, donde el calendario marca como primer fecha el 14 de febrero.

