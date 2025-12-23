Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón puso la mira en Facundo Callejo, de gran temporada en el fútbol peruano. En dicho país lo relacionan con un gigante de ese medio,

23 de diciembre 2025
El nombre de Facundo Callejo volvió a aparecer en el radar de Colón en este mercado, alimentando la ilusión de un posible regreso. Sin embargo, mientras en Santa Fe se lo menciona como una alternativa ofensiva de jerarquía, el presente del delantero argentino parece encaminarse hacia otro destino: Sporting Cristal surge como el club mejor posicionado para quedarse con el goleador de la Liga 1 de Perú.

LEER MÁS: Matías Godoy pasó la revisión médica y Colón tiene su tercer refuerzo

Callejo viene de protagonizar una temporada extraordinaria en Cusco FC, donde terminó como máximo artillero del campeonato con 25 goles, un registro que no solo lo colocó en lo más alto de la tabla, sino que fue determinante para que su equipo se clasificara a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Un goleador que despierta interés

El impacto de su producción ofensiva fue inmediato. Varios clubes comenzaron a seguir de cerca su situación contractual y, en las últimas horas, desde Perú aseguraron que Sporting Cristal avanzó fuerte por el delantero. La información fue aportada por el periodista Julio Peña en el programa De una, donde afirmó que el atacante estaría “cerca, cerca, cerca” de sumarse al conjunto rimense.

En Cristal buscan resolver una falencia clara tras la salida de Martín Cauteruccio: garantizar goles. Y en ese contexto, Callejo aparece como una apuesta segura, con conocimiento del medio y eficacia comprobada.

Colón, atento pero en desventaja

En paralelo, Colón también fue mencionado como uno de los interesados. El Sabalero sigue de cerca el mercado en busca de un delantero que marque diferencias, y el nombre de Callejo no pasa inadvertido por su pasado en el club y por el gran presente que atraviesa.

No obstante, la realidad marca una dificultad evidente: Callejo tiene contrato con Cusco FC hasta fines de 2027, lo que obligaría a una negociación por su pase. En ese escenario, Sporting Cristal corre con ventaja, tanto desde lo económico como desde lo deportivo, al ofrecer competencia internacional y continuidad en la elite.

La palabra del protagonista

El propio Callejo se encargó de bajar el tono a los rumores. En diálogo con De Una de Radio Ovación, fue claro: “Con mi entorno nadie habló. No sé de dónde salió, pero con mi representante nadie se comunicó”, aseguró.

Además, remarcó su tranquilidad respecto al futuro: “Hoy estoy en Cusco, tengo contrato hasta 2027. Fue un año muy largo y de mucha intensidad. Quiero disfrutar las vacaciones y pensar en la Libertadores; lo demás se lo dejo a mi representante”.

Un 2025 inolvidable

Más allá de las versiones, el delantero hizo un balance más que positivo de su año: “Terminamos como el goleador de Sudamérica, que no es poca cosa. Me tocó marcarle a todos los grandes del país y fue una temporada extraordinaria”, destacó.

LEER MÁS: Colón dio un paso clave y quedó a horas de levantar la inhibición en FIFA

Mientras Colón observa de reojo y Sporting Cristal acelera, el futuro de Facundo Callejo parece estar más ligado a Perú que a Santa Fe. Por ahora, el regreso al Sabalero queda como una posibilidad lejana, condicionada por un contexto que hoy favorece a otros protagonistas del mercado.

