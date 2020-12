Facundo Farías "Ahora pienso en entrenar y ganarme un lugar"

"La verdad que fue una semana de altas y bajas, pero por suerte ya estoy recuperado y en casa y este lunes arranco a entrenar con el plantel. Los días anteriores me había mudado a la pensión para estar aislado y además cuidar a la familia. Y poder entrenar un poco", comenzó diciendo.

A la hora de bridar detalles respecto a la manera en que atravesó el coronavirus indicó: "Tuve pérdida del olfato y algunos días fatiga en el cuerpo. Me sentía cansado, pero no me impedía poder entrenar de manera individual. Por lo cual bastante bien la fui llevando".

"Yo venía con un poco de tos la semana anterior y la semana anterior me había realizado el hisposado para viajar a Santiago del Estero y me dio negativo. Entonces pensamos que la tos era producto de un resfrío, pero en los hisopados antes del partido con Gimnasia me da positivo".

Sobre el momento en que se produjo el contagio y que lo obligó a estar inactivo por 10 días expresó: " Es algo que nos puede tocar a cualquiera, pero ya pasó y ahora estoy pensando en comenzar a entrenar y volver a ganarme un lugar".

Por último consultado sobre si alguien de la Selección Sub 20 lo había llamado respondió: "Nadie se comunicó conmigo,pero hablaron con el técnico de Colón. Eduardo (Domínguez) me llamó y me dijo que me quede tranquilo y que cuando me ponga bien me van a volver a llamar para entrenar con el seleccionado".