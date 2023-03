Y en el arranque de la conferencia de prensa, Facundo Garcés comenzó analizando el partido y dijo: "No sé si el empate salva la noche, estamos en busca de la victoria, necesitamos sumar de a tres, no lo podemos hacer en el campeonato, es algo que le debemos a la gente y a nuestra familia. Pero nos seguiremos golpeando contra ese muro y en algún momento se va a abrir".

Sobre la actuación del árbitro Nicolás Lamolina, Facundo Garcés dijo: "Mucha impotencia, no se le podía hablar, se dejó llevar mucho por los gritos de afuera, todas las chiquitas eran para ellos. Es algo normal en una cancha como esta. La molestia porque estamos encontrando la intensidad y el ritmo de juego, estábamos en nuestro mejor momento cuando llega el penal de Independiente en esa jugada rara, nosotros reclamábamos por la continuidad de juego. Hay que ver si Lamolina dio la orden de juego, pero no lo cobró él. Fue el línea, pero no podemos hacer nada con eso. Hay que masticar bronca y seguir para adelante".

"Es raro, fue un penal en el primer tiempo muy raro, llegamos tarde a la pelota. Pero son jugadas que tenemos que aprender y recharzar de una forma más simple", agregó Facundo Garcés, uno de los emblemas que tiene Colón.

Luego se le preguntó por la jugada del penal de Paolo Goltz y destacó: "No pude hablar, llegué al vestuario y me vine a la conferencia. No lo pude ver en la cancha, ahora lo veré para saber qué pasó. Estoy constantemente con él, aprendo todos los días, me apoyo en él que es una persona de experiencia y trayectoria, tratando de captar todas las cosas buenas para mi carrera".

En cuanto a la reacción de Colón, Facundo Garcés analizó: "Sentíamos que estábamos bien, enteros y estar con la frente en alto, sabiendo que el gol iba a venir. La tranquilidad es que fue el mejor partido de la era Pipo, donde más situaciones generamos. Esperemos ahora conseguir los tres puntos en nuestra casa"

Y sobre el momento de Colón, Facundo Garcés analizó: "Con Pipo estamos trabajando muy bien, estamos captando la idea, nos está poniendo muy bien desde lo físico, lo percibimos desde la cancha, lo necesitábamos demasiado. Veremos cómo se planea esta semana, si hay una minipretemporada, ya que hay fecha FIFA y tenemos un amistoso con Colo Colo. Iremos día a día, y preparar el partido ante Atlético de la mejor manera".

Se le pidió un mensaje para el hincha de Colón, y Facundo Garcés dijo: "Pedirle disculpas por la situación que le estamos haciendo atravesar, todos los partidos hacen lo imposible para estar con nosotros, yo más que nadie lo estoy sintiendo y sufriendo demasiado, vamos a darlo todo para darle esa alegría que se merecen ellos y nuestras familias".

En otro tramo se le preguntó por la situación de Brian Fernández, sobre lo que dijo: "Lo ayudé desde mi lado lo más que pude, hice cosas que nadie sabe y me interesa poco que lo sepan. Lo hice porque lo quería y es mi compañero. Vamos a ver si puedo hablar otra vez con él, es una enfermedad que está atravesando que es muy dura. Cada vez que lo buscaba crudamente le preguntaba por ese tema, pero se ve que es más fuerte que él".

Por último se lo consultó por lo que les dijo Pipo Gorosito en el vestuario de Colón, y remarcó: "Fue de aliento, de cabeza arriba, fue el mejor partido que tuvimos en su era, en este campeonato, si seguimos por este camino serán más los partidos que vamos a ganar que los que vamos a perder".