Facundo Garcés sigue con chances de marcharse de Colón

"Fui respetuoso y esperé a que termine el mercado europeo para ver si esta comisión recapacitaba y entendía que era la mejor opción. Pedí que consideren esto por ser un sueño. Era una ilusión llegar a España, pero fueron pasando cosas a lo largo de la negociación que embarraron y truncando todo. La verdad es esa", remarcó en varios medios Facundo Garcés.

Facundo Garcés.jpg Prensa Colón

Mientras que el presidente Víctor Godano, en la charla que horas más tarde tuvo con LT10 (AM 1020), respondió al respecto: "A esto lo recibimos de herencia, pero está firmado por Colón, tenemos que respetarlo. Pascual Lezcano tiene que intervenir en la negociación como firmó la comisión anterior, estamos hablando en buenos términos con él. La salida a Lanús era muy favorable, 1.000.000 de dólares por el 50% del pase, el jugador no quiso".

Y agregó: "Está incumpliendo, no se presentó a entrenar cuando comenzó la pretemporada. Se lo dije a él, te entiendo, respeto, pero no comparto. Yo fui jugador de Colón y nunca se me hubiera ocurrido hacer esto. Cada uno tiene su opinión, no vamos a cambiar de posición si la oferta sigue siendo la misma. Colón no va a cambiar si no cambia la oferta".

Lo concreto es que Facundo Garcés seguirá trabajando en el Predio 4 de Junio porque tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Colón, aunque como lo admitió el 30 de junio evaluará la chance de emigrar, con una venta o con el resarcimiento por los seis meses que le quedan de contrato para marcharse en calidad de libre.

Más allá de esta situación, desde el entorno de Facundo Garcés todavía no se dan por vencidos, y si bien la chance de pasar al Alavés de España se esfumó, hay otros mercados abiertos donde podría desembarcar.

Ya cerraron sus mercados de pases las Ligas de España, Italia, Alemania, Francia, Arabia Saudita y México. Sin embargo, hay otros que todavía tienen vigencia, como el de la Major League Soccer de Estados Unidos, que abrió el 31 de enero y cerrará el 23 de abril. También sigue abierto el de Turquía y Rusia, que en un momento se interesaron por el excapitán de Colón.