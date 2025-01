Facundo Sánchez, a un paso de ser nuevo jugador de Colón

Pero no todo terminará allí, ya que como viene informando UNO Santa Fe la idea es conseguir la continuidad de Facundo Castet, quien día a día se complica debido a que es considerado por Javier Sanguinetti. De esta manera, si no se cristaliza su retorno, se buscaría un lateral izquierdo.

También se pretende un volante central, y un extremo por derecha. En tanto que la idea es también complementar la delantera con dos nuevos jugadores, más allá de que se dio el golpe en el mercado de pases con la llegada de Emmanuel Gigliotti.

En tanto que en las últimas horas comenzó a sonar fuerte la chance de que se sume un lateral derecho. Y el nombre en cuestión es el de Facundo Sánchez, surgido de las divisiones inferiores de Colón, que viene de jugar en Europa, y que reúne las características buscadas: jerarquía, experiencia y sentido de pertenencia para con los colores.

Vale recordar que cuando a Ariel Pereyra se le preguntó por la chance de que llegue un lateral por derecha, en la conferencia que brindó la semana pasada, destacó: "Lo voy a utilizar a (Oscar) Garrido, no me preocupa. Se puede adaptar Garrido a esa posición por lo cual no me preocupa la falta de alternativas en el puesto".

Cómo llega Facundo Sánchez a Colón

El nombre de Facundo Sánchez fue aportado por Radio Gol (FM 96.7). Incluso, se mencionó que el jugador ya estaría en la zona y que es inminente su revisión médica, firma de contrato, presentación e incorporación a las tareas en el Predio 4 de Junio de Colón.

Facundo Sánchez nació el 7 de marzo de 1990 (tiene 34 años) y nació en Sa Pereyra, provincia de Santa Fe. Realizó las inferiores en Colón, y debutó en Primera División en el triunfo ante San Martín de Tucumán por 2-0, el 9 de mayo de 2009.

Con la camiseta de Colón jugó solo cinco partidos, resumidos en 155 minutos. Una vez fue titular y en cuatro ingresó desde el banco de suplentes. Fue reemplazado una vez.

Luego, pasó a Defensa y Justicia, donde estuvo desde el 2011 al 2013 en la Primera Nacional. Recaló en Tigre, donde estuvo entre 2014 y 2015, para luego pasar a Estudiantes, donde permaneció desde el 2016 hasta el 2020.

Hasta que le tocó la oportunidad de emigrar al exterior. Entre 2020 y 2023 vistió la camiseta del poderoso Panathinaikos de Grecia. En tanto que viene de jugar en el AEK Lamaca de Chipe, y al igual que otros refuerzos sabaleros cuenta con una prolongada inactividad, ya que su último partido oficial fue el 1 de agosto, en la Conference League, en la derrota por 2-0 como local ante Paks (fue titular).