Falcioni, ¿acierta con los cambios o se equivoca de entrada?

En el segundo tiempo, cuando Colón había hecho pie en el partido, llegó una falta infantil de Federico Lértora, que Martín Ojeda cambió por gol la infracción de penal. Fue entonces que Julio Falcioni, obligado por las circunstancias, comenzó a meter mano en el equipo.

LEER MÁS: El autoplagio del Pulga Rodríguez de su gol en Colón

Falcioni mandó a la cancha al santiagueño Cristian Vega, por un ausente Christian Bernardi, y a Lucas Beltrán por un inexpresivo Juan Sánchez Miño. En la primera que tuvo, el ex-River generó una gran ocasión de gol, luego de la cual llegó un segundo tiro de esquina que derivó en la genialidad del Pulga Rodríguez para el gol en contra del arquero paraguayo Juan Espínola.

Colón se paró mejor en la cancha con tres volantes definidos, donde el encargado de romper como lo hizo en la jugada que terminó en el penal previo al tercer gol era Rodrigo Aliendro, mientras que el trío ofensivo compuesto por Pulga Rodríguez, Facundo Farías y Beltrán fue lo mejor que mostró el equipo en ese momento del partido.

Colón Godoy Cruz.jpg

Pero una vez más queda de manifiesto que los cambios le hicieron bien al equipo, al igual que en La Bombonera, donde obligado por las circunstancias Julio Falcioni implementó en el complemento los mismos cambios: Vega por Bernardi y Beltrán por Sánchez Miño.

Sin dudas que estos cambios despiertan el debate, sobre si Colón debe cambiar su postura táctica para jugar con dos delanteros, aprovechando el gran momento de Beltrán, y si no es el momento de que Vega aparezca desde el arranque por Bernardi, ya que le da más equilibrio a la mitad de la cancha, para que los tres de arriba puedan jugar con muchas más libertades.

LEER MÁS: Julio Falcioni: "La idea de Colón es pelear hasta el final"

Consultado en conferencia de prensa, Falcioni reveló: "Me gusta sostener los equipos cuando consiguen cosas importantes pero voy analizando la recuperación que van teniendo, y viendo lo que hace el adversario. Uno lo analiza para decirle a sus jugadores cuáles son las virtudes y defectos del adversarios, como los rivales no mirarán a nosotros. No hay equipo perfecto en el fútbol argentino, me gusta respaldar pero hay veces que hay que tomar determinaciones en base a las necesidades del equipo".

Más allá de las declaraciones de Falcioni, queda de manifiesto que Colón se mostró con una mejor compostura de juego cuando paró al equipo con el 4-3-1-2, con Vega en lugar de Bernardi y con Beltrán por Sánchez Miño. Ahora estará en el DT, quien deberá determinar si apuesta a la misma fórmula e intérpretes con los que inició los cotejos ante Boca y Godoy Cruz, o bien cambia la receta incluso incluyendo a Eric Meza como titular por un Jonathan Sandoval que no dio respuestas ni en defensa ni en ataque.