Farías: "La gente de Colón siempre me brinda mucho cariño"

El joven futbolista presenció el amistoso de Colón y en diálogo con radio Gol 96.7 reconoció que "la gente de Colón siempre me demuestra su cariño y eso es muy lindo, ayudan, más en este momento de recuperación".

Más adelante reconoció que en los últimos días "me fui a Buenos Aires, al consultorio del Doctor Batista que fue el que me operó para ajustar algunos trabajos. La semana que viene la idea es empezar a correr. Ganas de estar con la pelota me sobran pero hay que ir tranquilo".

Farías prefiere siempre ser cauto y no arriesgar ningún mes en particular para poder estar nuevamente en una cancha. "Todo depende de los médicos, voy avanzando muy bien en la recuperación, pero hay que tener paciencia y no enloquecerse".

En la parte final, dejó una impresión de cómo vio al equipo de Saralegui en esta preparación rumbo al inicio de la Liga Profesional. Al respecto, subrayó: "Está muy bien el plantel, en los amistosos fue de menor a mayor, esperemos seguir por este camino y cuando vuelva, poder aportarle cosas al equipo".