Federico Lértora: "El empate llegó por una mala decisión mía"

Colón tenía la misión de trasladar a la Superliga todo lo bueno que viene demostrando en las copas Argentina y Sudamericana. Sobre todo en la sumatoria de puntos, ya que la derrota ante Independiente había golpeado a un plantel que tiene como gran objetivo conseguir la permanencia.

En el primer tiempo se vio la mejor versión del Sabalero en mucho tiempo, ya que se cansó de generar peligro en el arco de Jeremías Ledesma, a quien convirtió en figura, tuvo juego, precisión y solidez que no hacía presagiar el error garrafal de Leonardo Burián, quien perdió la pelota ante Lucas Gamba, quien se la cedió a Claudio Riaño para establecer el 1-1, que a la postre terminaría siendo el resultado final.

Uno de los jugadores que habló luego del encuentro fue Federico Lértora, quien se refirió a la actuación del equipo y destacó los momentos claves que llevaron de una gran actuación del equipo en el primer tiempo, al lamento por no haber podido sumar de a tres.

Embed #TNTSports | Federico Lértora se lamentó por el empate ante el Canalla: "Veníamos haciendo uno de los mejores primeros tiempos del torneo."#Colón #RosarioCentral pic.twitter.com/2yeAD8Frw8 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 1, 2019

En el arranque de la charla, comenzó diciendo: "Estábamos haciendo uno de los mejores primeros tiempos en lo que va del torneo, pero lamentablemente una toma de decisión mala mía de jugar para atrás, que no era necesaria, ya que tendría que haberla sacado para adelante, hizo que llegara la presión de ellos y que encontraran el empate cuando éramos muy superiores y merecíamos hacer el segundo".

• LEER MÁS: Fin de la novela: Jorge Ortega se convirtió en refuerzo de Colón

Pero no se quedó allí, y analizó: "En el segundo tiempo se partieron los dos equipos y fue más de ataque y defensa, ese juego no nos beneficia a nosotros, y no pudimos crear situaciones. Es un punto para sumar, para seguir creciendo y pensar en lo que viene".

En cuanto a lo que necesitan para recuperar la confianza en la Superliga, dijo: "Nos falta encontrar regularidad en el torneo, tenemos pasajes del partido muy buenos, con posesión de pelota y creamos situaciones de gol, pero por errores puntuales nos convierten. Vamos bien, por el buen camino, nos falta hilvanar dos triunfos seguidos para asentarnos bien en las tres competencias".