Ferraro: "Buscamos un técnico trabajador y con experiencia"

Colón continúa en la búsqueda de un entrenador que asuma en los primeros días de enero 2020, con la difícil misión de engrosar un promedio flaco y que se fue resquebrajando en el presente certamen.

Después de una actuación para el olvido contra Aldosivi, con la consiguiente salida de Lavallén, la dirigencia mantuvo el silencio hasta que en las últimas horas el que salió a dar su opinión fue Francisco Ferrarro.

El Director Deportivo charló en radio Eme (96.3) y en el inicio hizo mención a la reciente final de la Liga Sudamericana, al apuntar que "más allá del resultado llegar a una final históricamente es bueno, lástima no haber traido la copa. Estuvimos en varios frentes, hay que sumar puntos, nos queda un solo partido, ojalá terminemos bien, con un buen resultado y pensar en todo lo que vendrá el año que viene".

Respecto a la actuación contra Aldosivi, Pancho expresó que "no fue un buen partido de Colón y está a la vista, en el resultado y en el juego. Hay cansancio, hubo tensiones, viajes, dos frentes que se jugaron, duele en el sentido de la idea que era un partido importante par Colón para sumar con un equipo directo en lo que hace al promedio. Pensar que ya pasó, te queda el sabor amargo por un cuerpo técnico que se fue, pero debemos pensar en el final, tomarlo como una final con tres puntos importantes en juego".

Con la asunción temporaria de Bonaveri, acompañado por su hijo Ariel como PF, el Director Deportivo apuntó que "lo importante es que los jugadores estén bien, en poco tiempo hay que recuperarnos, sobre todo en la parte anímica. Se puede trabajar con 25 o 26 jugadores, para luego llevar aquellos que uno ve bien, pueden ser de Reserva o Cuarta también, hay momentos para poner a los jóvenes, no es el adecuado porque necesitamos los tres puntos y tal vez puedan sentir la presión".

La parte medular de la charla comenzó a girar en el nuevo DT que contratará Colón para el tramo final de la temporada 2019-20. En este sentido expresó que "no es fácil la búsqueda, hay que estar con el teléfono encendido, atento a todo, la idea es lo más rápido tener un técnico que esté con el plantel en la vuelta al trabajo, estamos trabajando junto a los directivos y esperando que se resuelva cuanto antes".

Más adelante apuntó que "cuando me llamó Vignatti jamás mi intención fue ser entrenador. Me adapté a mi función, observando las prácticas, las veo todos los días, me solicitaron tres veces los directivos mi opinión después de derrotas y les pedía tranquilidad, ubicación, se fue llevando todo de esa manera. Me interesa estar cerca del plantel, puedo conversar con mis jugadores, llego mucho antes de la práctica, estoy en el consultorio, la utilería, en el gimnasio. Esto fue durante la estadía de Lavallén, ahora con Pablo (Bonaveri) que me pregunta sobre jugadores, pero se la ubicación que tengo que tener".

Respecto al perfil del nuevo conductor que busca la entidad sabalera, Ferraro disparó: "Pensamos en un técnico trabajador que tenga experiencia, que nos escuche, con el que podamos charlar, no hay misterios, puede ser defensivo u ofensivo, pero un cuerpo técnico que analice el plantel que hay, lo que necesita para dárselo y estar convencido que es el cuerpo técnico que necesita Colón".

Para después apuntar: "El curriculum uno lo tiene que analizar, por donde anduvo, donde trabajó, que fue lo que hizo, la calidad de personal y darle muchísimo valor a sus colaboradores, eso es muy importante".

En cuanto a la pretemporada del equipo, Pancho dijo que "la opción de Jujuy desapareció, está latente lo de Salta, el lugar donde fuimos la última vez, es un lugar bárbaro para hacer una pretemporada. No se hasta cuando nos pueden esperar, queremos regresar a los trabajos los primeros días de enero, así que ojalá esta semana tengamos algo concreto".

En su despedida cuando le preguntaron sobre un posible conflicto entre plantel y dirigencia por los premios de la última Copa Sudamericana, Ferraro enfatizó que "no me interesa el contrato de un jugador, en eso no me meto, si necesita que lo asesore lo hago y tengo llegada al presidente, seguramente cuando comenzó la copa habrán arreglado premios, eso me parece a mí que debieron haberlo hecho".