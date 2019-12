¿Cómo marchan las gestiones para encontrar al sucesor de Lavallén?

Al igual que en el cierre del 2018, los últimos días de este año tendrá a los principales dirigentes de Colón, sobre todo al presidente José Vignatti, abocado en la tarea de contratar un nuevo entrenador, que llegue con la consigna de cosechar muchos puntos para evitar la pérdida de la categoría.

Es que en 2019, a pesar de que faltan muchos puntos en disputa de la actual Superliga y luego estará por delante, antes de finalizar la temporada, la disputa la Copa de la Superliga, que también tendrá incidencia en la pelea por la permanencia y en la clasificación a las copas internacionales.

Esta vez los dirigentes no podrán fallar, como ocurrió con Julio Comesaña o en menor medida con Pablo Lavallén, ya que si bien Colón todavía tiene suficiente oxígeno en la pelea por no descender, otro paso en falso podría ser letal.

Por este motivo, José Vignatti se instalará este martes en Buenos Aires, donde se reunirá con varios entrenadores y representantes. Uno de ellos es Cristian Bragarnik, quien maneja los destinos futbolísticos de varios técnicos, entre ellos Sebastián Beccacece.

El rosarino, Ariel Holan, Ricardo Zielinski y Ramón Díaz, que picaron en punta, parecen haber perdido terreno, debido a que sus apetencias económicas escapan a las posibilidades de Colón y tendrían otros planes para sus carreras.

Ramón Díaz, uno de los entrenadores que suenan en Colón.jpg Cristian Ledesma junto a Ramón Díaz en River.

En tanto que no se descarta una charla con Gustavo Alfaro, quien viene de dirigir a Boca, donde no continuará tras el triunfo de Jorge Amor Ameal en las elecciones. Sin embargo, Lechuca no quiere salir de Buenos Aires, y tendría ofertas de Huracán y la Selección de Ecuador, más allá que también tiene un compromiso con la cadena Caracol para comentar los partidos de la Copa América 2020.

Entonces comienzan a tallar otros nombres como el de Jorge Almirón, representado por Bragarnik y de pésimo paso por San Lorenzo. Llega de dirigir a Al-Shabab, donde también fue despedido a raíz de los malos resultados.

jorge Almirón viene de dirigir en Arabia Saudita jorge-almiron_862x485

Fueron ofrecidos, en tanto, Claudio Biaggio, exjugador sabalero y de paso como DT en San Lorenzo, y Walter Ervitti, el exvolante de Boca, Independiente y Banfield que está intentando lanzar su carrera como entrenador.

Mientras que no hay que descartar a otros entrenadores que se mencionaron y estuvieron en el radar de la dirigencia en otras oportunidades, como Eduardo Domínguez, Omar De Felippe, Martín Palermo y Diego Osella.

Francisco Ferraro también tendría chances de dirigir al equipo.jpg Gentileza: Santa Fe Deportivo

Algunas fuentes cercanas a la dirigencia señalan que Vignatti no descarta la posibilidad de convencer a Francisco Ferraro para que se haga cargo de la conducción técnica del equipo en caso de no encontrar el entrenador que considere indicado para este momento del equipo.