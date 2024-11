Fin de ciclo: Diego Osella no seguirá como entrenador de Colón

Pese a tener la banca del presidente Víctor Godano, Diego Osella no tenía del todo consenso y Colón activaría la cláusula de rescisión. El club lo confirmó

Cuando parecía que todos los caminos conducían a la continuidad de Diego Osella en Colón , la falta de consenso puertas adentro, además de la opinión generalizada de los hinchas, la balanza se fue torciendo. La principal banca que tenía el técnico era del presidente Víctor Godano , pero no alcanzó.

Tanto es así como pasó directamente a tambalear y en las últimas horas, se resolvió directamente en precindir de sus servicios. Si bien tiene contrato hasta junio de 2025, se estipuló una cláusula de revisión en diciembre donde las partes podían rescindir. En este caso, el club.

Un tercer ciclo con escasa efectividad para Osella en Colón

Al cabo de siete partidos en Colón, Osella sumó triunfo, una derrota y cuatro empates. Es verdad que perdió poco (solo ante San Telmo 1-0 en el Brigadier López) e incluso terminó invicto de visitante, pero también ganó poco (a Defensores de Belgrano 2-0, en Santa Fe) y ahí radicó el problema. Una efectividad del 38% que no alcanzó para el objetivo.

Diego Osella.jpg Fin del tercer ciclo de Diego Osella como DT de Colón.

De esta manera, se quedó en las puertas de hacer otra buena campaña en el club que lo catapultó como entrenador en aquella campaña impensada de 2014, con todo en contra y casi condenado al descenso antes de empezar. Lastimosa no alcanzó luego, pero fue una sumatoria de 30 puntos.

• LEER MÁS: En Colón le muestran la puerta de salida también a Ezequiel Herrera

Ya en el segundo paso las cosas ni salieron, donde no pudo ganar al cabo de siete partidos y dio un paso al costado. Ahora también estuvo al frente del Sabalero en la misma cantidad de encuentros, pero con un saldo muy pobre para las pretensiones. Todo esto se habría puesto en la balanza al momento de tomar la decisión.

• LEER MÁS: Otro que prepara las valijas en Colón: jugó apenas tres duelos y tampoco continuaría

Osella sabía el desafío que tenía por delante y que no tenía márgen ni tiempo, pero los resultados imperan y no lo acompañaron del todo. Algo que se veía venir después de la dececpión por no alcanzar el ascenso y el club quizás apunta a otra cosa, con la llegada de otro entrenador.

• LEER MÁS: Colón desea retenerlo, pero está complicada su continuidad

Ya se estaría en la búsqueda, con suma atención a la definición del Reducido de la Primera Nacional, aunque nada concreto ni formal. Seguramente la danza de nombres comenzará de un momento a otro, pero lo concreto es que, sabiendo que en diciembre comienzan las vacaciones, Colón ya no tendrá a Osella como conductor en 2025.