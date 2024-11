Picco tiene que volver a Colón, pero esperan una oferta de Platense

En Colón saben que debe volver Leonel Picco, pero no podrían costear su sueldo y esperan una oferta de Platense por más que no tenga opción de compra

En Colón por ahora más de si continuará Diego Osella como DT y de los que se irán en comparación a los que tienen que volver. La mayoría juveniles que optaron por irse al no ser considerados por Iván Delfino en su momento. Algunos encontraron minutos y otros no tanto.

Pero hay uno en particular que despierta mucha atención y quizás algunos se habían olvidado: el volante Leonel Picco. Finaliza su préstamo en Platense el 31 de diciembre y, como no tiene opción de compra, debería retornar.

Colón, expectante por Leonel Picco

Demás está decir que su prioridad es quedarse en Primera y ofertas no le van a faltar. En Colón estarían encantados de abrirle las puertas, pero no podrían pagarle el contrato atendiendo también a la necesidad de achicar el gasto, porque el presupuesto de 2025 será incluso menor que el de esta temporada que se va.

Entonces, la dirigencia está abierta a escuchar igual alguna propuesta del Calamar. Incluso hace unas semanas el presidente de dicho club, Sebastián Ordóñez, confesó que la idea de intentar comprarlo está. "Picco siempre me dice «comprame». Le respondí que lo queremos hacer. Haremos el intento, pero no podemos negar la difícil situación financiera del club. Se vive al día y se cumple con las obligaciones, pero no hay una caja rica para comprar así nomás", apuntó.

Leonel Picco.jpg Colón no podría pagarle el sueldo a Leonel Picco y por eso espera una oferta de Platense. @caplatense

En el Sabalero prefieren a esta altura venderlo, porque sería importante tener dinero para paliar la complicada situación, pero también podría pensarse en un nuevo préstamo, siempre con plata a cambio, claro está. El abono en cuotas es otra salida. Temas de negociaciones que podrían abrirse de un momento a otro, ya que es poco probable que Picco regrese a Colón por más que tenga contrato.