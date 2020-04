Bianchi: "Domínguez es un técnico que te invita a crecer y mejorar"

Bruno Bianchi llegó en este 2020 a Colón por expreso pedido de Diego Osella y si bien no fue titular en los primeros partidos, estaba claro que con el correr del tiempo se ganaría un lugar dentro de los 11. Y así sucedió ya que debutó en la derrota del Sabalero ante Boca y luego se mantuvo como titular.

Fueron arduas las gestiones para sumar al marcador central, que finalmente llegó a Santa Fe en una operación conjunta que terminó con Guillermo Ortiz siendo refuerzo de Atlético Tucumán. No obstante, Bianchi con pasado en Unión hizo mucho para ponerse la camiseta rojinegra manifestando su postura ante la dirigencia del Decano.

Sin fútbol pero con entrenamientos particulares, el defensor sabalero habló en las últimas horas con Radio Gol 96.7 sobre los objetivos planteados a futuro. Y también se refirió a la llegada del nuevo cuerpo técnico, respecto al efecto que generó con el triunfo obtenido ante Rosario Central.

"Cuando llega un nuevo técnico todos los jugadores se motivan de una manera distinta y eso vio reflejado en el partido que jugamos ante Central. Ese trabajo en doble turno que hicimos en los días previos fue importante y sirvió para conocer mejor al cuerpo técnico", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Por ahí cuando no se dan los resultados se acumulan muchas cosas, me tocó llegar con el torneo empezado y el promedio te genera presión. Se acumuló nerviosismo y llegó el punto de tomar la decisión de la salida de un entrenador (Osella). Y llegó un técnico muy capacitado con una idea muy buena, es un cuerrpo técnico que trabaja muy bien y esa motivación hizo que pudieramos ganar y salir de la zona del descenso".

En cuanto a las idas y vueltas que se generaron para que finalmente sea jugador de Colón contó: "Muchas cosas pasaron, Atlético no quería negociarme, después fuimos charlando y ellos fueron aceptando mi postura. Mi tema lo había arreglado pero faltaba el acuerdo entre clubes y llevó su tiempo, pero era algo que no dependía de mí".

Consultado por su pasado en Unión y las diferencias entre clubes expresó: "No voy a entrar en comparaciones, respeto a todos los clubes. Cuando vine a Santa Fe para jugar en Unión era otra etapa de mi vida, tenía otro tipo de objetivos. Eso fue hace 10 años, pero yo estoy agradecido y muy contento de estar en Colón y no me gustan las comparaciones".

Respecto a los motivos por los cuales decidió jugar en Colón contó: "Antes de venir hable con mis excompañeros (Rodríguez y Aliendro) y ellos me motivaron a venir. Me motivó el plantel de Colón, jugadores con muchas jerarquía, pero sucede que cuando llegué se miraba de reojo los promedios, pero cuando no se dieron los resultados el grupo se cayó. Por suerte, antes del parate pudimos salir de la zona del descenso".

Sobre los objetivos a futuro indicó: "Sería un pecado pensar en salir campeón cuando estamos peleando por el promedio, hay que mirar el objetivo cercano que es salir de esa zona y una vez que se logre podremos pensar en otras cosas. Mi objetivo es dejar a Colón en lo más alto, pero hoy debemos estabilizarnos en la Superliga que es el desafio más inmediato y después se ira viendo a medida que se consolide ese objetivo".

Por último opinó sobre Eduardo Domínguez "La semana previa al partido con Rosario Central fue muy buena, es de esos técnicos que te motivan a crecer por la forma de entrenar, te invitan a mejorar. Por lo cual la pretemporada será muy importante para que el plantel agarre confianza con el nuevo cuerpo técnico", tiró.