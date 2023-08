Friztler: "Me hubiera gustado salir campeón con Colón"

Más adelante admitió que "tuve lesiones tontas que me demandaron tiempo, ritmo, no pude dar lo que di al principio, al equipo le fue bien, hicimos conocidos, amigos, estoy agradecido".

Cuando le preguntaron por el título que obtuvo el equipo poco después de su partida, subrayó que "no se si es espina que me quedó, fue una decisión correcta de mi parte, si bien tanto la dirigencia como el técnico querían que continuara en el club, me hubiera gustado salir campeón con Colón, siempre hice las cosas que creí correctas".

Luego, el Pelado dijo: "Siempre traté de ir por el lado del blanco contra negro, no me convenía ir al fútbol uruguayo, a lo largo de mi carrera por convencimiento personal, porque las valoro de esa manera a las decisiones la tomé, por eso me fui, ante cosas que no están bien".

Fritzler contó que "me retiré del fútbol, porque el último año donde jugué en el ascenso, las experiencias bien capitalizadas son enriquecedoras, no lo disfruté, tenía bastantes posibilidades de seguir jugando, pero también tenía ganas de estar en casa, no mover tanto a mi familia, tener un poco de orden".

Y luego, agregó: "Tuve una molestia en una de mis caderas, no me impedía rendir al máximo en los partidos, pero si regulaba en los entrenamientos, evalué todo, y llegó el momento del retiro. Trato de poner el ojo en el fútbol, ocupando el tiempo en ver muchos partidos en todas las divisiones, encontrando cosas buenas".