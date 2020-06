Fuerte respaldo a Jorge Pinos ante el reclamo de Colón

En Colón todavía hay optimismo en torno a la resolución del Tribunal de Disciplina de la Conmebol sobre el reclamo por la supuesta mala inclusión del arquero Jorge Pinos de Independiente del Valle de Ecuador en la final única de la Copa Sudamericana disputada el pasado 9 de noviembre en la Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Ahora el que salió a respaldar al golero es su compañero, Hamilton Piedra.

La polémica entre Técnico Universitario, Independiente del Valle y Colón continúa con firmeza. En diálogo con radio Área 88, el segundo arquero del club rayado, Hamilton Piedra, se refirió a esta disputa entre el Rodillo y los negriazules.

Todo esto se debe a una denuncia por parte del club ambateño por un supuesto fraude deportivo, al alegar que Jorge Pinos todavía era arquero de Técnico Universitario cuando ganó la Copa Sudamericana a Colón. "Como ecuatoriano me duele, porque Independiente no solo es Jorge Pinos, es el equipo. Es gente que vino haciendo un proceso desde hace tiempo. Que Técnico Universitario quiera perjudicar a un equipo ecuatoriano no es correcto", aseveró Hamilton Piedra.

image.png Hamilton Piedra salió a bancar a Jorge Pinos ante el reclamo de Colón

Es así como el guardameta mostró su respaldo a Jorge Pinos. "Hoy en día, Jorge está visto por todo el Ecuador y a nivel internacional. Le golpeó mucho esta situación, pero es una persona que sabe afrontar las cosas".

Desde hace casi un año, Colón encaró una lucha para que la Conmebol analice la veracidad del título alcanzado por Independiente del Valle. Se basa en la denuncia de Técnico Universitario y solicitó una audiencia para que revise los documentos que vinculan a Jorge Pinos. ¿Quién ganará esta pulseada? El destino indicará lo correcto.