Richetti: "En algún momento el destino me cruzará con Colón"

Pablo Richetti siempre tuvo en su corazón a Colón y nunca dejó de venir a Santa Fe ni muchos menos soñar que tarde o temprano cumplirá el objetivo de orientar al equipo del que fue jugador.

Inició su camino como ayudante y está atravesando su primera experiencia al comando de Santamarina de Tandil en la Primera Nacional.

El exdefensor sabalero charló con radio Sol 91.5 sobre su actualidad, la experiencia al lado de varios técnicos conocidos y obviamente de Colón.

"Trato de ver mucho fútbol siempre, veo otras ligas como Alemania, apreciar Premier League, en Brasil, en Colombia, para charlar con otros técnicos esos temas y mantenerme actualizado", confesó.

Más adelante, apuntó que "desde chicquito me gustaba mucho pensar de qué forma entrenar, poder mejorar, sacar ventaja, después a medida que se iba acercando el final de mi carrera, cuando llegué a Estados Unidos tenía mas relación con la dirección, fui conociendo gente y definí un perfil de lo que quería ser".

Ricchetti tampoco dudó en expresar que "Osvaldo Piazza en nuestra etapa juntos en Colón le consultaba muchas cosas, despues en España tuve varios técnicos y uno saca cosas de todos, lo copias, y lo que no te gusta sabes como no hacerlo o que no le gusta al jugador, tenía en metodología muy claro, le saqué el jugo a Jorge Almirón, rescato a José María Bazán, trabajamos en Estados Unidos y hablamos todos los días de fútbol y aprendí mucho a su lado".

Está claro que una función es hacerse cargo de un equipo y otra cumplir el rol de ayudante, como le tocó vivir al exlateral rojinegro en sus comienzos. Al respecto, expresó: "Como asistente tenés menos responsabilidad y te acerca al jugador, si no juega el responsable no sos vos, generas un vínculo de mayor confianza, en definitiva lo que haga o uno piense no define si juega o no, tenías un poco mas de cercanía, si sos entrenador tenes que decidir en un montón de factores".

lanus.jpg Richetti ganó muchas cosas como ayudante de Almirón en Lanús.

Richetti volvió a destacar en su charla el trabajo que pudo disfrutar en Lanús, al enfatizar que "se dio todo, tuvimos resultados positivos y en lo personal crecí mucho, me sentía cómodo, trabajamos en un club que apoya muchísimo a la gente, se puede hablar con los dirigentes, teníamos un grupo de jugadores donde ganar hacía las cosas más fáciles, fue muy placentero".

Colón es el tema y el joven conductor siente algo muy especial, se nota en su rostro, en sus gestos y declaraciones. "En algún momento el destino me cruzará con Colón, hoy lo veo lejano, en algún momento se va a dar, tiene un gran cuerpo técnico, una dirigencia distinta y no comparte mis ideas. Hay cuestiones que no van con mi forma de ser, si mañana me cruzo a cualquier integrante de la Comisión Directiva le doy la mano, pasaron cosas que desde mi punto de vista son irreversibles".

Y fue más allá en esos detalles respecto a la relación con dirigentes que hoy continúa vinculados a la institución: "Lo intenté hablar, llegamos a un juicio, ellos falsificaron una firma, quisieron hacer pasar a gente de mi familia como que estaban robando. Yo me voy a jugar a España, cedo el 15 por ciento pero me quedaba un año de contrato, falsificaron la firma de mi padre y dijeron que lo había cobrado".

Para luego, agregar: "Se la clase de gente que es, no quiero involucrar a todos, no tengo nada en contra de nadie, son valores muy distintos, jamás permitiría algo así, no tengo nada que hablar, ojalá algún día vengan y tengan un gesto de humildad pidiendo disculpas para reconocer el error".

En su despedida, no dudó en afirmar que "Colón y Santa Fe son como mi casa, tengo mucha gente que quiero, muchos afectos, quiero devolverle a la gente el cariño que me dio. Quiero llevar adelante un proyecto de club que lo represente fielmente, no un equipo que gane. No es el club que quiero, por los amigos, por mi familia, todo lo que viví. Quiero volver a Colón, estar presente y armar un proyecto interesante".