Fuertes: "En Colón se portaron mal conmigo, hoy no tengo ganas ni tiempo para volver"

A lo largo de su historia, pocos nombres están tan ligados a Colón como el de Esteban Fuertes. Máximo goleador histórico del club y el futbolista que más veces vistió oficialmente la camiseta sabalera, el exdelantero volvió a hablar sobre la realidad deportiva e institucional de la institución santafesina, que atraviesa un momento de crisis tras otra temporada para el olvido en la Primera Nacional.

En diálogo con @duplatecnica2, Fuertes fue contundente al analizar la actualidad rojinegra y, a la vez, dejó definiciones sobre su relación con el club y la posibilidad de regresar en algún rol futuro.

“No sentí el respaldo ni el cariño que tal vez me merecía, entonces dije: ‘Yo acá no tengo que hacer nada’. Hace mucho tiempo que estoy alejado del club”, confesó el exgoleador, dejando entrever cierto distanciamiento con la dirigencia actual.

“Tuvieron una mala gestión”

Fiel a su estilo directo, el Bichi no dudó en apuntar a los errores de conducción que, según él, explican gran parte del presente sabalero: “Tuvieron una mala gestión, malas decisiones con los entrenadores. Cuando vos le das la llave del club a un técnico y a su representante para que te traigan 15 o 16 jugadores, es lo peor que podés hacer. Después el técnico se va, los resultados no llegan y te quedan todos esos futbolistas en el club. Eso fue lo que pasó, y los resultados están a la vista”.

Fuertes, con la experiencia de haber transitado distintas etapas del fútbol argentino, también se refirió a las exigencias de la Primera Nacional, una categoría que, según él, requiere un perfil muy particular de futbolista: “Es una categoría muy difícil. Tenés que tener un equipo de hombres, que entiendan que van a jugar en canchas complicadas, con hinchadas que te van a exigir y rivales que quieren ganar todos los partidos. No alcanza con nombres: se necesita carácter y compromiso”.

Su vínculo con Colón y la posibilidad de volver

Al ser consultado sobre un eventual regreso al club, Fuertes fue sincero y dejó en claro que, por ahora, no lo ve posible: “Primero, porque no se portaron bien conmigo. En su momento me llamaron cuando me necesitaban, pero después se olvidaron. Hoy no tengo ganas ni tiempo. Algunos candidatos me llamaron y les dije lo que pensaba, pero mi cabeza está en otras cosas”.

También respondió sobre la posibilidad de involucrarse políticamente en el futuro: “¿Presidente de Colón? Hoy no. Para ser presidente hay que estar preparado. No se trata solo de prometer cosas: hay que tener un proyecto serio y demostrar que querés al club y que lo vas a devolver al lugar que se merece. Y yo hoy no estoy preparado para eso”.

“Ojalá Colón levante cabeza”

Lejos de cualquier resentimiento, el exdelantero cerró con un deseo que refleja su sentimiento por la camiseta que lo marcó para siempre: “Hicieron muchas cosas mal, pero ojalá que ahora Colón pueda levantar cabeza. Que el año que viene haga un buen torneo y no vuelva a sufrir como le pasó ahora, peleando para no caer más abajo”.

A más de una década de su retiro, Esteban Fuertes sigue siendo una voz autorizada en el mundo sabalero. Su análisis, crudo y sin eufemismos, refleja tanto la preocupación del ídolo como el deseo de ver nuevamente a Colón en el lugar que, para él y para todo el pueblo rojinegro, le pertenece por historia y por pasión.