Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Colón ya tiene indicios de cómo se jugará la Primera Nacional 2027, donde buscará su regreso a Primera División. Cuáles son las grandes novedades.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 07:48hs
Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras en Colón la expectativa pasa por las elecciones del próximo 30 de noviembre, comienzan a conocerse detalles del torneo de la Primera Nacional 2026, que volverá a tener al Sabalero como uno de los grandes protagonistas del ascenso.

Mismo formato para el Torneo de la Primera Nacional

De acuerdo a lo que trascendió, la próxima edición del campeonato mantendrá el mismo formato que se implementó este año: 36 equipos divididos en dos zonas de 18, que se enfrentarán todos contra todos dentro del mismo grupo. En total, cada club disputará 34 partidos en la fase regular.

LEER MÁS: Elecciones en Colón: qué se definió en la reunión clave del Vignattismo

El inicio del certamen está previsto para el primer fin de semana de febrero, entre el viernes 6 y el domingo 8, y se jugará durante el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. De todos modos, se establecerá un receso de dos semanas entre la primera y la segunda rueda para darle descanso a los planteles.

Como en la temporada actual, habrá dos ascensos a la Liga Profesional y cuatro descensos en total (dos por cada zona). Además, ocho equipos clasificarán al Reducido, que definirá el segundo boleto a la máxima categoría.

Las zonas serán sorteadas en los primeros días de diciembre, momento en el que también se conocerá el fixture completo de la competencia.

La iniciativa que comienza a tejerse en la Primera Nacional

Por otro lado, para evitar que los equipos que no ingresen al Reducido estén varios meses sin competencia, la AFA analiza organizar un mini torneo que otorgue dos lugares para la Copa Argentina 2027, una alternativa que permitiría mantener la actividad y el ritmo competitivo en todo el ascenso.

LEER MÁS: Colón, en llamas: dura crítica de Germán Lerche por el presente institucional

Así, Colón ya puede proyectar lo que será otra exigente temporada en la Primera Nacional 2026, un torneo que volverá a tener en juego mucho más que los dos ascensos: el prestigio, la continuidad y la chance de regresar al lugar que el pueblo sabalero tanto anhela.

Colón Primera Nacional Primera División
Noticias relacionadas
un alivio: colon, con una inhibicion menos en el reporte de la fifa

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

La Asamblea en Colón podría llevarse a cabo después del 17 de noviembre.

¿Cuándo se llevará a cabo la Asamblea en Colón?

ezequiel medran y su continuidad en colon: la incognita crece a medida que se acercan las elecciones

Ezequiel Medrán y su continuidad en Colón: la incógnita crece a medida que se acercan las elecciones

colon ira por su recuperacion ante salta basket en el roque otrino

Colón irá por su recuperación ante Salta Basket en el Roque Otrino

Lo último

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Último Momento
Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Ovación
Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos