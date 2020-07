Garces: "Eduardo Domínguez pidió que me firmen el contrato"

Los caminos de Colón y Facundo Garces seguirán en la misma dirección, en una de las noticias más importantes que generó el armado del nuevo plantel para Eduardo Domínguez.

Es que de las peticiones de futbolistas con contratos finalizados el 30 de junio, aún no hay novedades positivas para el orientador que regresó a la ciudad hace un par de días.

El capitán de la Reserva charló con La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.7) para brindar sus sensaciones después de firmar su primer contrato. En el inicio expresó que "es un vínculo por dos años, eso lo maneja la agencia que me representa. Se firma por un año, pero es semiautomático y corre en vigencia a partir del segundo año. Hay que ver después si se debe firmar de nuevo, eso no lo vamos a saber al regreso".

Más adelante, no dudó en afirmar que "desde que entré a Colón es por lo que siempre pelee, ser un jugador profesional, hace tres años que estoy con el plantel, lo tomo como un premio, a no aflojar y de acá para arriba ahora. Voy a tratar de impresionar al técnico".

Garces aclaró su situación respecto a la nueva gente que lo representa. En este sentido afirmó que "estaba con Fabián Basualdo, por otros temas decidí que no me represente más, estoy con la empresa de Fernando Cosentino que tiene mucha gente en Rosario. Al ser un jugador que estás en un plantel, hay mucha gente que te llama. Me siguieron, fueron respetuosos, se me terminó el contrato con la otra agencia, nos juntamos con esta, repartimos ideas y estoy con ellos".

Facundo Garcés.jpg Facundo Garces es el capitán de la Reserva de Colón.

Respecto a cómo vivió el proceso que desembocó en la firma de su primer contrato como jugador de Colón, Garces enfatizó: "Fue una locura que te pregunten novedades en las redes, tus amigos, los familiares, los hinchas. Hay veces que me juega en contra la cabeza, esa gente es la que sentí mucho cariño, si me llega a tocar jugar voy a dejar todo por esta camiseta".

Cuando lo consultaron sobre su referente, indudablemente expresó que "espero seguir los pasos del Flaco Conti y tener la misma chance y suerte de defender esta camiseta. Desde que me tocó subir a Primera entrenaba con él todo el día, charlas, hasta el día de hoy sigo en contacto. Me reflejo mucho en Conti que es un referente del club".

Si hubo alguien que hizo fuerza para que pueda rubricar su vínculo con la entidad rojinegra, ese fue Eduardo Domínguez. Al respecto, Garcés detalló que "fue quien me promovió al plantel, tuvimos varias charlas en esta cuarentena donde todos estábamos distanciados. Me dijo que me cuide, que confía mucho en mí, fue él quien me pidió que me firmen el contrato".

En la parte final, aseveró que "cuando volvamos tendremos un mes, ahí tengo que estar bien, impresionar a todos, sacar ventajas de entrada, nunca aflojé en la cuarentena. Ya pude lograr mi primer objetivo de firmar y ahora hay que meterle para que me tengan en cuenta, si bien se habla de que puede venir un marcador central. Estoy instalado en Santa Fe y trabajando duro a la espera de reencontrarnos con el resto de mis compañeros".