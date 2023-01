Garcés: "En Colón jugamos y entrenamos para ser campeones"

LEER MÁS: Restarían "detalles" para que Braian Guille se sume a Colón

Y Facundo Garcés agregó sobre la refundación del plantel de Colón: "Se fueron siete u ocho jugadores, y necesitamos aire nuevo, gente nueva, necesitamos renovar esos objetivos e ilusiones, la gente que venga tratará de aportar su granito de arena e ir todos juntos hacia adelante".

"Se nos fue Christian (Bernardi), el Pulga (Luis Rodríguez) no sé si se fue o no. Quedamos con Paolo (Goltz) de ese equipo campeón. Siento hace un largo tiempo que estoy teniendo un rol distinto dentro del grupo, algo que llevo con responsabilidad, me gusta estar en los detalles, inculcarle lo que es Colón a lo refuerzos, el hincha siempre quiere más, desde ese campeonato que ganamos, jugar la Libertadores, se acostumbraron a cosas grandes, este año no competiremos internacionalmente, pero lucharemos y tratar en el corto plazo en meterlo en otro torneo internacional", agregó Facundo Garcés.

GarcésColón.jpg Facundo Garcés, uno de los jóvenes de este plantel de Colón, analizó lo sucedido en los últimos meses. Prensa Colón

Más adelante, sobre la composición del plantel de Colón, Facundo Garcés dijo: "Hay que recuperar la identidad que teníamos, la conexión del grupo que fue campeón, sabíamos que estábamos para grandes cosas, trataremos con la base de referentes que quedó y con los nuevos construirlo eso, construir otro lazo y pelear por grandes cosas".

"Estoy en este plantel profesional hace cuatro o cinco grandes, desde los 17 años tuve roce con jugadores de grandísima experiencia, siempre me centré de escuchar las cosas buenas que nos daban como ejemplo para cuando llegue este momento. Es todo un combo, gracias a Dios me tocó ser capitán en inferiores, en Reserva, tengo esa esperanza de hacerlo en Primera, ojalá se dé, trataré de llevarlo con gran responsabilidad", destacó en otra parte del diálogo.

Y sobre los objetivos deportivos de Colón, Facundo Garcés señaló: "Jugamos y entrenamos para ser campeones, desde que tuvimos esa oportunidad, no hay nada en nuestra cabeza que no sea eso. Entremos para ganar, para estar arriba, para lograr otro título, y sino entrar a una Copa Libertadores o Sudamericana, una cosa lleva a la otra".

También se le preguntó por el cuerpo técnico que comanda Marcelo Saralegui, y analizó: "Apareció en la etapa final, nos dio un orden que no teníamos. Es gente que tiene amor por el trabajo, son uruguayos, impulsivos, no transmiten su garra, y una idea de juego. Veremos contra Vélez que tenemos una linda prueba dónde estamos parados".