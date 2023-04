El defensor de Colón, Facundo Garcés, ubicó a Ezequiel Moreira, el joven no vidente del video viral que sufrió por el triunfo ante Vélez

Facundo Garcés sorprendió al hincha no vidente de Colón que fue protagonista de un video viral en pasado viernes.

Ese video viral de Ezequiel Moreira, hincha no vidente de Colón, sufriendo por la victoria dramática que hilvanó el equipo de Pipo Gorosito, lo vio Facundo Garcés, quien se contactó con el joven para entregarle su camiseta.

"Empecé a ir a la cancha en 2011, después dejé de hacerlo y hace poco volví. Me puse los auriculares para escuchar el partido, seguramente mis primos no estaban al lado mío y justo me engancharon en el video", expresó Moreira en diálogo con Aire de Santa Fe (FM 91.1).

Más adelante, admitió que "recibí un llamado y era Facundo Garcés, al principio pensé que era una joda, pero me contactó para ofrecerme un regalo. Nos encontramos y me dio la camiseta, en un gente que agradezco inmensamente. Además de ser un gran jugador, es un tipazo".

Regalo.jpg

Lindo cierre para una historia, como tantas otras, que se conocen a diario, desde la irrupción de las redes sociales y mucha gente puede conocerlas, a lo largo y ancho del planeta.