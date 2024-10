Germán Lerche criticó duramente al DT de Colón Diego Osella

Lerche durísimo contra el DT de Colón y la dirigencia

En el programa Tomá y Hacelo por el streaming de Telefé Santa Fe, Lerche disparó con dureza: "Si me preguntás de qué me arrepiento cuando fui presidente, te digo: lo primero, es de haberlo traído a Osella. Mario Sciacqua me lo presenta y fue mi primer error. El segundo error de gestión fue cuando se fue Mario, que viene Sensini y me pidió dejarlo en el cuerpo técnico. Y ahí me equivoqué de nuevo".