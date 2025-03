Gigliotti se lamentó por la primera derrota de Colón

"Tuvimos una o dos situaciones de entrada, no pudimos hacer el gol; ellos se cerraron atrás y no encontramos los caminos", expresó el Puma.

LEER MÁS: Marcos Díaz por sus errores en la derrota de Colón: "Me hago cargo"

Y luego, cuando le preguntaron por la jugada del penal no sancionada por Ceballos, subrayó que "me da la sensación que me toca, son jugadas. No es lo mismo tener que no tener VAR. Apelamos a la buena fe de ellos".

En cuanto a la actuación colectiva del Sabalero, Gigliotti dijo que "en líneas generales hicimos buen partido, no hay que quitarle mérito a ellos. Se jugó poco tiempo, no alcanzó, mala suerte".

Antes de su despedida, el delantero no dudó en afirmar que "no me pareció que hicimos un mal partido, queremos más juego, lógico, y empezar a entender a jugarle a equipos que, cuando te sacan la ventaja, se cierran bien.