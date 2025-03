Marcos Díaz por sus errores en la derrota de Colón: "Me hago cargo"

La autocrítica de Marcos Díaz por la derrota de Colón

"Son errores que no podés cometer, soy uno de los responsables, me hago cargo, soy humano, son errores que no tengo que hacer, solo me queda pedirle disculpas a mis compañeros y a la gente. Esto es largo, hay que ser autocrítico y seguir mejorando", comenzó diciendo Marcos Díaz sobre los goles de Almirante Brown ante Colón.