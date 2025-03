Ortiz: "La derrota no deja ver las cosas buenas de Colón"

Guillermo Ortiz, uno de los referentes de Colón, analizó la derrota ante Almirante Brown y dijo: "No estuvimos finos en la definición".

Y agregó el referente de Colón: "En el primer gol no sé si estaba en offside, pero el nueve de ellos nos choca a mí y a Thaller y hace un buen movimiento. En el segundo un error de Marcos, puede pasar, pero estábamos jugados. Es una categoría donde no abundan las situaciones pero no estuvimos finos".

El lamento de Guillermo Ortiz en Colón

Más adelante, sobre la chance que perdió Emmanuel Gigliotti, Ortiz afirmó: "Si nos poníamos 1-0 seguramente iba a cambiar el equipo, con volumen de juego. Hicimos cosas interesantes, si nos poníamos en ventaja el partido hubiese sido otro. Era importante arrancar de otra manera, es el primer tropiezo, tenemos que saber que habrá partidos complicados, hay que quedarse con las cosas buenas, el equipo nunca se desesperó. Ellos hicieron los cinco cambios, se acalambraban de tanto correr. Ahora tenemos que buscar el triunfo de local".

"Hace mucho tiempo que no hay un equipo que arrase de punta a punta, creo que el último fue el Argentinos de Gabriel Heinze, si sostenemos el buen juego vamos a tener más chances de ganar. Pero tenemos que hacerlo de mejor manera y con mejor predisposición, las chances que tuvimos fue por buen juego", dijo en otro tramo de la entrevista el defensor de Colón.

Y por último, Guillermo Ortiz indicó: "La sensación es que perdimos jugando el mejor partido, como nos quedó contra San Martín de Tucumán (eliminación en Copa Argentina). La derrota no deja ver las cosas interesantes que hicimos".