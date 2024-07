Godano, por el pase de juveniles de Colón a Unión: "Es algo conveniente mirando a futuro"

Colón finalmente no tendrá un cupo más por la lesión de Lautaro Laborié

Por ahora el máximo titular prefiere no hablar en conferencia y, mientras tanto, infló el pecho por el impulso que hubo en estos seis meses de gestión: "La pensión no tenía nada, ni cocina. Significó poner en marcha mucho trabajo y dinero, agradeciendo también el apoyo de hinchas. Ponerlo en funcionamiento significa algo muy importante. Si queremos seguir creciendo y pensando en un Colón cada vez más grande tenemos que hacer estos esfuerzos. Tenemos ocho canchas activas en el predio, además del Rafael Batres que se está usando y el estadio. Son inversiones, porque necesitamos que todo funcione, porque si queremos ser más grandes esto es clave. Siempre pensamos en gestionar diferente o gerenciar sectores. Porque el tiempo es muy valioso. Hay que ir de a poco".

Víctor Godano, sobre la polémica salida de juveniles de Colón a Unión

En los últimos días explotó el malestar de los hinchas por la salida de juveniles a Unión. Vale resaltar antes que nada, que fueron los propios pibes los que pidieron salir. En este sentido, Bicho contó: "Esta semana se charló mucho sobre eso. Cuando asumimos en diciembre, Colón tuvo el problema de haber descendido y no había reserva, por lo que todas las categorías menores iban a pasar a jugar en otra inferior. Entonces muchos chicos, con sus representantes y padres, pidieron el pase libre de Colón. Un derecho que tienen por ser menores. Tres se fueron a Unión, de donde también se fueron libres algunos y vinieron a Colón. En este caso, la comisión de inferiores recomendó hacer el convenio con estos tres jugadores y hubo buena voluntad de Unión. Algo conveniente para la institución para el futuro. Quería aclarar que hay muchos que se fueron libres de Unión y vinieron para acá".

pibe colon.jpg El presidente de Colón, Víctor Godano, dio su postura sobre el convenio con Unión sobre algunos juveniles que pidieron irse libres. Prensa Colón

"Hay jugadores que se fueron libres y están volviendo, así que habla bien de lo que estamos haciendo. Estamos muy tranquilos con esto y tenemos cada vez más jugadores", tiró Godano.

Más de Víctor Godano en Colón

Luego, hizo referencia al armado del plantel: "El mercado cerró con cuatro incorporaciones y quedó abierta alguna ventana por venta o jugadores que hayan disputado el 25% de los partidos. Las negociaciones fueron complicadas y desde AFA nos dijeron que fuimos los que más movimos en el año".

"Nos encontramos con equipos que compiten con nosotros y las mismas necesidades, siendo una limitación también. Intentamos por un 9 goleador de la categoría y un 10 que está vigente en un equipo que viene peleando con nosotros. También con uno que no nos quisieron dar. Siempre hubo negativas. Esto sumado al precio. Tomamos Colón muchas deudas e incendios por apagar. Ya llevamos pagados 1.200 millones de pesos de deudas anteriores y refinanciamos otras, sobre todo para no quedar inhibidos", enfatizó el máximo referente rojinegro.

Pero aportó también: "Por (José) Neris ya arreglamos con River de Uruguay seis cuotas de la deuda y ya pagamos dos. Las inhibiciones llegaron por la falta de información de algunos pagos que no se hicieron, como el de Neris. Eran inhibiciones pequeñas de 1.000 dólares. Así que estamos bien con todos. Resolvimos 55 juicios, buscamos reducir otros y no sumar nuevos. Todos los que se fueron tras el descenso y que cobraban un alto suelo lo hicieron bien por suerte, sin juicios".

Asimismo, tiró un mensaje para la gente: "Pedimos el apoyo del socio, que es el principal ingreso que tenemos, porque lo que entra de televisión en comparación es muy bajo. Nosotros solo somos administraciones y lo que quedan son los hinchas y socios, que son los que realmente tienen que cuidar a Colón. Tocarle el corazón al socios para que crea y apoye a Colón".

Víctor Godano, sobre Pulga Rodríguez y Facundo Garcés en Colón

—Pulga Rodríguez: "No tuvimos ninguna charla. Conozco al representante y tenemos una buena relación, pero no le preguntamos, porque pensamos que no está al alcance económico. Tampoco lo pidió el cuerpo técnico".

—La situación de Facundo Garcés: "Una vez me dijo que podía llegar a jugar, pero después se diluyó. Sobre todo, porque para el cuerpo técnico no hubiera sido sano para el grupo que juegue tras estar meses parados en lugar de uno que está desde el principio. Pero Facundo tampoco volvió a preguntar. Es un tema que está manejando (Marcelo, uno de los vicepresidentes) Negrete y se viene charlando desde enero. Mucho tiempo y estamos en la misma situación. Sé que acercaron una oferta que tampoco fue considerable para que se vaya ahora. Veremos si llega algo importante, como también otras ofertas que trajo Pascual Lezcano, que tiene la potestad de intervenir en la negociación si o sí. Si nosotros lo vendemos sin él, tenemos una multa de 1.000.000 de dólares. Es lo que está en el contrato. Entonces, la oferta tiene que ser superior a 1.000.000 de dólares o inferior y que la apruebe Pascual Lezcano. Por eso en esto estamos atados de mano".